EXTREME E ANNULLA LE GARE IN SUD AMERICA A CAUSA DELLA PANDEMIA

(di Lorenzo Di Nubila) – Extreme E, serie automobilistica per vetture fuoristrada ideata dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) dedicata esclusivamente a SUV elettrici prodotti dalla Spark, ha annunciato che le sue ultime due gare della stagione 2021 sono state cancellate.

Dunque, sono attualmente in fase di esplorazione località di gara sostitutive, tra cui le Western Isles, in Scozia.

“Abbiamo monitorato da vicino la situazione relativa a tutte le località Extreme E per il 2021 e abbiamo scelto di prendere questa decisione preventiva sulle corse in Sud America quest’anno”, ha affermato Alejandro Agag, fondatore e amministratore delegato di Extreme E. “La nostra priorità è fornire un calendario di cinque gare di eventi che siano sicuri e responsabili per i nostri partecipanti, partner e personale globali a cui viaggiare e partecipare.

“Questa non è stata una decisione presa alla leggera, tuttavia le attuali restrizioni hanno anche impedito di visitare le aree di gara in anticipo per intraprendere le necessarie visite di ricognizione, che sono particolarmente importanti a causa della natura remota delle nostre operazioni. Naturalmente continueremo a sostenere le nostre importanti iniziative di riforestazione e agroforestazione che sono già ben avviate nella regione grazie all’aiuto del dottor Francisco Olivieira e alla nostra partnership con The Nature Conservancy in Brasile. Vorremmo anche ringraziare le autorità locali in Brasile e Argentina che ci hanno supportato durante l’intero processo e speriamo di poter tornare nel 2022”.

Finora, nella sua stagione inaugurale, Extreme E ha visitato l’Arabia Saudita e il Senegal, con la prossima tappa in Groenlandia alla fine di agosto.