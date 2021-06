CONTRATTO QUINQUENNALE PER MESSI CON HARD ROCK INTERNATIONAL

Messi è anche apparso per la compagnia in un nuovo spot di un minuto che vede il 33enne mostrare le sue abilità mentre è circondato da cimeli dell’Hard Rock e dai paparazzi. I termini finanziari dell’accordo, per il momento, non sono stati resi noti.

“Lo sport e la musica sono parte integrante della mia vita, una combinazione perfetta tra la mia professione e il mio tempo libero”, ha affermato Messi in un annuncio. “Unire entrambi è un grande successo e sono molto felice che Hard Rock abbia contato su di me per questo progetto speciale. È un onore essere il primo atleta a collaborare con un marchio che ha una storia di collaborazione con leggende della musica”.

Messi, il cui contratto con il Barcellona scade a fine giugno, ha guadagnato 35 milioni di dollari dagli accordi di sponsorizzazione negli ultimi 12 mesi, stando alle indiscrezioni del portale Sportico. Oltre a ciò, la Pulce argentina vanta anche collaborazioni con brand del calibro di Adidas, Anheuser-Busch InBev e Gatorade.