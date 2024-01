Sinner conquista gli Australian Open (2024) ed entra nella storia del tennis

(di Marcel Andrè Vulpis) – Per la prima volta un tennista italiano conquista gli Australian Open (non era mai successo nella storia di questo sport). L’edizione 2024, conclusasi da poche ore a Melbourne, ha visto trionfare Jannik Sinner (nella foto in primo piano), n.4 del ranking mondiale (circuito ATP), sul russo Daniil Medvedev per 3 set a 2 (dopo una battaglia durata oltre 3 ore alla Rod Laver Arena). Fino a questo match Sinner aveva concesso solo un set (al campione Djokovic) ai suoi avversari, confermando un grande stato di forma oltre che di concentrazione.

Il 22enne campione di San Candido, che, per conquistare l’ambito trofeo, ha dovuto recuperare i primi due set (conquistati dal 27enne rivale moscovita), punta, dopo questo successo, a scalare le vette della classifica (conquista uno Slam a 48 anni di distanza dal successo di Adriano Panatta al Roland Garros di Parigi nel 1976). Il campione in carica degli Australian era il 36enne serbo Novak Djokovic, già superato in semifinale (per 3 set a 1), detentore, tra l’altro, di ben 10 edizioni del torneo. Grazie a questo successo Sinner porta a casa solo considerando semifinale e finale, circa 2,97 milioni di euro (di cui 1,914 milioni solo per la vittoria su Medvedev). Solo nella stagione appena trascorsa (2023) ha incassato giocando nei tornei più di 9,6 milioni di euro.

Una vittoria “storica” che ha contagiato anche il mondo dello spettacolo, dello sport in generale (con congratulazioni arrivate persino dalla Lega calcio Serie A) e soprattutto della politica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha infatti così twittato su “X”: