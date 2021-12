Si rafforza il legame con la città di Parma nella nuova maglia di EPCR Challenge Cup delle Zebre Rugby

Parma, il suo territorio e i colori che lo rappresentano. È questo il forte significato che ispira la nuova maglia realizzata da Macron che sarà utilizzata in EPCR Challenge Cup da Zebre Rugby Club, franchigia di proprietà della Federazione Italiana Rugby. Il giallo e il blu, colori identificativi del capoluogo emiliano, sono presenti nello stemma cittadino e la nuova maglia di Coppa, ufficialmente presentata, vuole essere un omaggio alla città e al territorio parmense che dal 2012 ospitano e sostengono le Zebre Rugby: un tessuto cui il club è fortemente legato.

Lo stesso logo di “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21” è ben raffigurato sul lato destro del collo, insieme a quello a sinistra della Regione Emilia-Romagna che sostiene il XV del Nord Ovest nelle sue prestigiose sfide internazionali nei campi da rugby d’Europa, Regno Unito e Sudafrica.

Il nuovo kit gara “Coppa” è blu royal con collo a V giallo e con dettagli tricolori sul bordo. Il tricolore è presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su sfondo in grafica zebrata multicolor che richiama quella utilizzata per le maglie Home e Away. Grafica che viene anche ripresa nelle bande gialloblù presenti sui fianchi. Sul petto, a destra, in bianco, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il logo di Zebre Rugby Club e al centro lo stemma della F.I.R. sopra la scritta “UOMINI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE / MEN AGAINST VIOLENCE ON WOMEN” ideata in collaborazione con Maschi Che Si Immischiano, associazione di Parma impegnata per la parità di genere.

Nel retrocollo esterno è stampato in bianco GRAZIE LUCA, in ricordo di Luca Sisti, videoanalyst del club scomparso nel 2015 a seguito di un incidente stradale. Sul fondo maglia posteriore, sopra il logo Zebre Familiy, appare in bianco la scritta latina AUT FACERE SCRIBENDA, AUT SCRIBERE LEGENDA, il cui significato è quello che i giocatori delle Zebre, impegnati sui campi di Challenge Cup, così come su quelli dell’URC–United Rugby Championship, hanno il dovere e il privilegio di ‘fare cose degne di essere scritte ed essere narrate”. Il kit è completato da pantaloncini blu royal con coulisse bianche, bande in grafica zebrata gialloblù sui fianchi e il tricolore sul lato esterno del bordo coscia. I calzettoni sono blu royal con bordo superiore giallo e poco sotto una fascia tricolore.

Quest’ultimo kit gara, così come quelli Home e Away e l’esclusiva linea di abbigliamento e merchandising che Macron realizza per Zebre Rugby Club, sono disponibili nella sezione dedicata al club sul sito macron.com e in alcuni punti vendita Macron Store tra cui quello di Parma ed allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.