Si conclude la 1a Banca IFIS Corporate Cup lanciata all’interno del format della VeniceMarathon

la classifica ufficiale della 1a “Banca Ifis Corporate Cup”, la nuova sfida tutta aziendale, lanciata quest’anno per la prima volta nel contesto della 36a UYN Venicemarathon dello scorso 23 ottobre. In casa Venicemarathon è tempo di stilaredellala nuova sfida tutta aziendale, lanciata quest’anno per la prima volta nel contesto delladello scorso 23 ottobre.

‘Banca Ifis Corporate Cup’ è stata un’avvincente sfida, che ha visto impegnati oltre 300 dipendenti di 21 aziende a livello nazionale, che si sono sfidati sulle tre distanze (42K, 21K e 10K), per vivere il grande evento internazionale come un momento di crescita formativa.

L’obiettivo dell’iniziativa di Banca Ifis era infatti – attraverso la competizione e la condivisione del sano piacere di un appuntamento sportivo – motivare e gratificare i dipendenti delle aziende e creare nuove occasioni di business-to-business. La sfida era dedicata infatti a tutte quelle piccole-medie-grandi imprese che scelgono lo sport come momento di crescita formativa. Una competizione amichevole e avvincente a livello corporate dove il focus è stato conquistare il trofeo aziendale che conferma, ancora una volta, la vicinanza di Banca Ifis alle piccole e medie aziende italiane.

La banca lavora infatti ogni giorno al servizio dell’economia reale, accompagnando le imprese in tutte le loro necessità finanziarie con soluzioni di credito specializzate nel factoring, nel leasing, con finanziamenti a medio e lungo termine e corporate finance. Grazie a velocità, semplicità ed evoluzione digitale, Banca Ifis si impegna a fornire agli imprenditori le risposte adatte nei tempi necessari, tenendo presente l’importanza di sviluppare il business in ottica ESG.

Il meccanismo di assegnazione del punteggio si è basato sulla media della velocità dei partecipanti di ciascuna azienda nelle tre distanze, espressa in minuti al chilometro.

L’azienda con il miglior punteggio è stata alla fine la Elettrosystem Bedin S.rl. di Altavilla Vicentina (VI) che ha realizzato una media di 4’24” e uno score di 2.063 punti. All’azienda vicentina, a breve verrà consegnato da Venicemarathon e da Banca Ifis il primo trofeo ‘’Banca Ifis Corporate Cup’.

Molto soddisfatto Attilio Bedin, Amministratore della Elettrosystem Bedin S.rl, azienda che si occupa di impianti elettrici, fotovoltaici, termici/solari, climatizzazione e antintrusione civili e industriali: “E’ stata una bellissima esperienza e sono contentissimo del risultato. Non ci speravamo e quando è arrivata la notizia in azienda erano tutti felicissimi. Ho promesso loro che nei prossimi giorni festeggeremo. Ritengo che la Corporate Cup sia un’iniziativa molto positiva, perché ci ha fatto sentire davvero una squadra e ci ha spronato a correre con l’obiettivo di vincere il trofeo. Ringrazio Venicemarathon e Banca Ifis per questa bell’esperienza”.

Oltre alla gara, aziende e dipendenti hanno vissuto un piacevole e molto gradito momento conviviale durante il ‘Pasta Party Vip’ a loro dedicato e organizzato il sabato sera prima della manifestazione all’interno dell’elegante ristorante del Leonardo Hotel, quartier generale della manifestazione, assieme agli atleti élite e a molti giornalisti.

Le aziende partecipanti, infine, per tutta la parte relativa all’accomodation, ai trasporti (zona partenza, arrivo e Exposport Village) e Pasta Party Vip, hanno potuto contare sulla preziosa collaborazione dell’agenzia 2R Sport Events che ha reso la loro esperienza ancora più confortevole e piacevole.

Nelle immagini, foto di gruppo di Banca Ifis e l’arrivo del team di Venicom.