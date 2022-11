Wiener Haus e Old Wild West sleeve sponsor sulle maglie del settore giovanile dell’Udinese

Ad accompagnare i giovani atleti bianconeri lungo tutto il cammino sportivo di quest’anno ci saranno Old Wild West e Wiener Haus, entrambi brand della famiglia Cigierre, con sede a Tavagnacco (UD), azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, come sleeve sponsor delle giovanili per la stagione 2022/23.

“Siamo felici di questa nuova partnership con due importanti realtà come Old Wild West e Wiener Haus”, ha affermato il Direttore generale dell’Udinese Franco Collavino. “Puntare sui giovani talenti, insieme ad un importante lavoro di scouting, è da sempre il nostro credo che ci contraddistingue a livello nazionale e internazionale. Fa pertanto piacere sapere di poter contare sull’appoggio di Old Wild West e Wiener Haus con i quali condividiamo valori e obiettivi al fine di valorizzare e far crescere al meglio i nostri giovani atleti.”



“Siamo lieti e onorati di poter sostenere, attraverso due dei nostri brand più noti e apprezzati, un progetto di questo spessore a sostegno dei giovani talenti – ha invece commentato il Direttore Marketing di Cigierre Daniele Crucil. “Cigierre ha da sempre a cuore il tema dello sport, perché i valori che si trovano su un campo di calcio o da basket – affiatamento, capacità di fare squadra e sacrificio – sono gli stessi che ricerchiamo nei nostri team di lavoro, fondamentali per realizzare qualsiasi iniziativa di successo. Non posso quindi che augurare, a nome di tutta l’azienda, un grande in bocca al lupo ai giovani atleti bianconeri per il campionato di quest’anno: sono certo che ci renderanno orgogliosi”.



I due brand accompagneranno le giovanili nelle attività di marketing e comunicazione, sui canali social e web, oltre ad Udinese TV, il canale televisivo di Udinese Calcio.

Old Wild West sarà presente come sleeve sponsor sulle divise da gioco delle formazioni dall’Under 9 all’Under 13. Wiener Haus invece, sarà sleeve sponsor sulle maglie gara delle squadre nazionali, U17-U16-U15-U14.