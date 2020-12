Pronta al lancio Discovery +, la nuova piattaforma streaming del gruppo Discovery

(di Alessandro Presta) –È stato ufficializzato il lancio di Discovery +, un nuovo servizio di streaming e on demand del gruppo Discovery. Con l’introduzione di questa piattaforma ad abbonamento, le altre offerte direct-to-consumer (DTC) del network statunitense verranno incluse nell’offerta (ad esempio Eurosport Player e DPlay). Il servizio farà il suo debutto in Italia il 4 gennaio 2021, con un “catalogo” di 55 mila episodi televisivi.

Secondo quanto riporta il portale specializzato “Sportspro”, Discovery + ospiterà gradualmente tutti i contenuti di Discovery, dall’intrattenimento leggero ai contenuti di nicchia.

Per il presidente di Eurosport (che fa parte di Discovery) Andrew Georgiou, questo potrebbe significare un prodotto DTC meno specifico. Negli ultimi anni infatti il pubblico è mutato. Oggi chi segue i programmi d’intrattenimento potrebbe essere interessato anche ad argomenti più mirati. L’obiettivo di Discovery è quindi quello di sviluppare tematiche “crossover” che possano introdurre allo sport anche il pubblico occasionale. In questo senso, verranno prodotti contenuti inediti come documentari, dietro le quinte e interviste agli atleti.

L’introduzione di Discovery + permette di gestire meglio il mercato, le risorse e i diritti sportivi che possono contribuire a completare l’offerta. Il prezzo previsto per questo servizio nel mercato italiano è di 3.99 euro al mese o in alternativa 39.90 euro all’anno. Esiste anche un pacchetto che unisce la nuova piattaforma con i canali Eurosport ad un prezzo di 7.99 euro al mese o 69.90 euro all’anno.

Per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2021 (i cui diritti appartengono ad Eurosport), la partnership tra il network e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), per la trasmissione in 50 paesi, rimarrà intatta. La copertura in diretta, con ogni probabilità, verrà trasmessa proprio tramite Discovery + con un approccio per piccoli “step”, che porteranno alla copertura completa entro i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ogni contenuto delle Olimpiadi avrà un canale sulla piattaforma e verranno introdotte funzionalità aggiuntive per gli appassionati di sport.