Serie A, approvata l’offerta di CVC-Advent-FSI: in arrivo 1,7 miliardi di euro

(di Marco D’Avenia) – Via libera all’unanimità: 20 club su 20. È stato questo l’esito della votazione dell’Assemblea della Lega Serie A per finalizzare la vendita del 10% dei diritti broadcasting alla cordata CVC Capital Partners, Advent International e Fondo Strategico Italiano (FSI) per 1,7 miliardi di euro.

La notizia la riporta l’agenzia “ANSA” al termine della riunione fra i presidenti dei club del massimo campionato, che si è conclusa poco fa a Roma, presso il “St. Regis Hotel”. Perfezionata dunque l’offerta iniziale di 1,6 miliardi di euro, ora saliti a 1,7.

Nessuna dichiarazione, al momento, per quanto riguarda la presunta clausola “anti Super League”, che esenterebbe dall’accordo CVC, Advent e FSI qualora alcuni club di Serie A venissero chiamati a far parte della presunta nuova competizione, per ora fortemente osteggiata dalla UEFA, ma che piace ad alcuni presidenti di top club europei, primo fra tutti Florentino Perez, patron del Real Madrid.

Nella riunione sarebbero state definite anche le stagioni per le quali l’accordo è valido. Come infatti si legge dal comunicato n. 102 del 16 novembre 2020 pubblicato dalla Lega Serie A, si sarebbero discusse le offerte dei diritti tv per le stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24, anni che dovrebbero essere coperti al 10% proprio dal consorzio di private equity CVC-Advent-FSI.