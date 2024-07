Il Sole e il Grano nella maglia Away del Cagliari calcio (Serie A)

Il colore dorato del grano e la luce splendente del sole sardo attraverseranno il mare grazie a “Soli e Trigu”, Away Kit 2024/2025 del Cagliari Calcio. La tradizionale maglia da trasferta omaggia dunque la cultura del grano, la più forte e radicata tradizione di un territorio – quello del Medio Campidano – storicamente e profondamente legato al sodalizio rossoblù.

Il bianco che si fonde con il colore oro per imprimere al kit da trasferta della squadra un gusto di semplicità ed eleganza, con il consueto richiamo alle eccellenze uniche dell’Isola. Così la trama della maglia a sublimazione presenta la stilizzazione delle spighe di grano, cereale simbolo di prosperità coltivato sin dall’età nuragica nel cuore della Marmilla, che completa la sua crescita grazie ai raggi del sole. La stilizzazione del sole, realizzata in silicone, è infatti presente su entrambe le maniche. A fornire continuità cromatica lo scudetto del Cagliari Calcio lato cuore e il logo EYE Sport entrambi dorati.

All’interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con le scritte Cagliari Calcio e EYE Sport. Sul retro del colletto la scritta “Soli e Trigu” e fine maglia “Casteddu. Soli e Trigu”. Sempre all’interno troviamo applicata la nuova etichetta che certifica l’utilizzatore in caso di maglia utilizzata dai calciatori o da singolo tifoso. Sul davanti a fine maglia tag NFC.

LA CULTURA DEL GRANO

Se per il Third Kit avevamo scoperto le tipicità dell’ossidiana e del bisso, per conoscere il nostro Away Kit 2024/2025 abbiamo fatto tappa al Museo del Pane di Sanluri, città che esprime in Sardegna la tradizione millenaria di una comunità dedita alla coltivazione dei campi e alla lavorazione dei suoi frutti, primo tra tutti il grano. Non a caso, l’antico toponimo Sellori (Seddori in sardo) deriva forse dalla contrazione della frase “su logu e su lori” (il territorio del grano).

Ad accoglierci Nicoletta Ruggiero, guida turistica del polo museale, che ci ha svelato i segreti della nobile “arte bianca” della panificazione, dalla quale nasce uno dei simboli di Sanluri: il pane civraxu. Ascoltando il suo racconto appassionato abbiamo potuto vivere in prima persona quella che ancora oggi è un’attività fondamentale per il paese, che tramite il Museo vuole passare il testimone anche e soprattutto ai visitatori più giovani.

Il girovita è realizzato in Elastic Jacquard con la scritta tono su tono Cagliari Calcio e EYE Sport. I lacci sono tondi per regolare la vestibilità del pantaloncino. Sul fronte si ritrovano lo scudetto del Cagliari Calcio e lato opposto EYE Sport. Entrambi i loghi realizzati in silicone dorato di ultima generazione con peso alleggerito di oltre il 70%. Il girogamba è dorato con richiami rossoblù negli spacchetti.

I calzettoni sono realizzati in tessuto poliammide ed elastan, piede in cotone, zona di compressione a coste all’altezza del tendine d’Achille che garantisce maggiore supporto e per migliorare il comfort. Sullo stinco si trova la scritta Cagliari Calcio con logo EYE Sport sulla parte superiore. (fonte EYE Sport)