L’Ascoli calcio (Serie C) risponde al socio Rabona (10%)

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. (nella foto a sinistra il patron Massimo Pulcinelli) comunica che in data 25 luglio 2024 il Collegio del Tribunale delle Imprese di Ancona – composto dal Presidente e Relatore Dott.ssa Gabriella Pompetti e dai Consiglieri Maria Federica Minervini e Andrea Marani – ha pubblicato il Decreto, n. 366/2024, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dal socio Rabona S.r.l. volto alla revoca dell’attuale organo amministrativo, ritenendo il Collegio “che non sono stati né allegati, né tanto meno provati, elementi dai quali desumere l’esistenza attuale di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte del Consiglio di Amministrazione della società resistente”.

Il Consiglio di Amministrazione, che ha sempre confidato nel lavoro della Magistratura, esprime la propria profonda soddisfazione per il Provvedimento e si augura, d’ora in avanti, di non dover distogliere altre energie dalla preparazione della prossima impegnativa stagione sportiva del Club riservandosi, comunque, ogni azione a tutela della propria immagine e dell’accertamento della correttezza del proprio operato. (fonte: Ascoli calcio)