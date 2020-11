Serie A: assemblea per decidere su offerta di CVC e Advent: in ballo 1,3 mld e spunta la clausola anti “Super League”

(di Marco D’Avenia) – Domani, mercoledì 18 novembre, si riunirà in videoconferenza l’assemblea della Lega Serie A per decidere sull’offerta di 1,3 miliardi presentata da “CVC Capital Partners” e “Advent International”. Queste società, rispettivamente britannica e americana, di private equity, cioè attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di medio-lungo termine,mirano ad acquisire il 10% dei diritti di trasmissione della Serie A.

Ci sarebbe però un ostacolo, almeno a quanto scrive “Forbes”. La cordata è infatti preoccupata dal fatto che le squadre italiane possano entrare a far parte della cosiddetta “Super League”, torneo a cui parteciperebbero 16 o 18 top club europei senza promozioni o retrocessioni. Secondo l’autorevole portale statunitense, “CVC Capital Partners” e “Advent International” spingerebbero per inserire nell’eventuale contratto una clausola che annullerebbe l’accordo, qualora squadre italiane entrassero appunto a far parte della “Super League”.

Al momento questa competizione, naturalmente, non esiste ancora, tuttavia la sua creazione è supportata da alcuni presidenti, come l’ex blaugrana Bartomeu, che a lungo ha difeso questa ipotesi. A quanto invece riferisce “Sky Sport”, Florentino Perez, attuale presidente del Real Madrid, avrebbe già ottenuto 5 miliardi di debito dal gruppo statunitense “JP Morgan” proprio per rilanciare questa idea. Idea che al momento trova il suo massimo detrattore nel presidente della UEFA Aleksander Čeferin che avrebbe bollato come “noiosa” una competizione senza promozioni o retrocessioni.

Un’ipotesi remota, quindi, contro la quale però “CVC Capital Partners” e “Advent international” preferirebbero tutelarsi con questa clausola contrattuale. Secondo quanto si riporta sul comunicato ufficiale n.100 dell’11 novembre scorso, inoltre, l’assemblea, dopo aver valutato questa offerta da parte delle due società, inviterà a presentare altre offerte sui diritti audiovisivi internazionali per quanto riguarda il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.