Come funziona il Bonus Sport 2024 e come vi si accede

“Bonus Sport 2024”

Cos’è e come funziona

La Legge n. 145/2018 (ossia la Legge di Bilancio 2019), concede le “detrazioni” a chi effettua donazioni a favore di impianti sportivi pubblici destinati alla loro manutenzione o restauro. La detrazione vale non solo per le opere di ristrutturazione, ma vale anche per le donazioni finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici.

A quanto ammonta la detrazione.

se effettui una donazione a impianti sportivi per:

Manutenzione;

Restauro;

Realizzazione di nuova struttura.

Hai diritto a una detrazione del 65% sulla donazione effettuata.

Esempio

Effettui una donazione di 10.000 euro per la realizzazione di un nuovo stadio nella tua città. Hai diritto a 6.500 euro di rimborso. A chi spetta

Requisiti. Possono chiedere il bonus sport i seguenti soggetti:

Persone fisiche;

Enti non commerciali;

Imprese.

Vediamo ora quali sono gli altri requisiti e limiti previsti.

Importo

Hai diritto a una detrazione del 65% sulla donazione effettuata. Quindi, se per esempio effettui una donazione di 10.000 euro, hai diritto a un credito di imposta pari a 6500 euro.

C'è però un limite:

C’è però un limite:

Se hai fatto la donazione in qualità di persona fisica (quindi non ente, non titolare di partita IVA), hai diritto al 65% di credito ma entro il 20% del tuo reddito imponibile. Esempio Supponiamo che tu abbia fatto una donazione di 20.000 euro a un impianto sportivo pubblico. Hai quindi diritto a una detrazione IRPEF si 13.000 euro! Il tuo reddito imponibile (lo trovi sul CUD che ti rilascia il tuo datore di lavoro ogni anno) è pari a 30.000 euro. Ciò significa che puoi detrarre fino a un massimo di 6.000 euro (che sarebbe appunto il 20% di 30.000 euro). I restanti 7.000 euro non puoi detrarli.

(quindi non ente, non titolare di partita IVA), hai diritto al 65% di credito ma entro il 20% del tuo reddito imponibile. Se hai fatto la donazione in qualità di titolare di reddito di impresa hai diritto al 65% di credito ma entro il 10% dei tuoi ricavi annui. Esempio Supponiamo che tu abbia fatto una donazione di 20.000 euro a un impianto sportivo pubblico. Hai quindi diritto a una detrazione IRPEF si 13.000 euro I ricavi della tua impresa, quest’anno sono pari a 50.000 euro. Ciò significa che puoi detrarre fino a un massimo di 5.000 euro (che sarebbe appunto il 10% di 30.000 euro). I restanti 7.000 euro non puoi detrarli. Ripartizione

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali dello stesso importo. Quindi se per esempio dal calcolo di cui sopra, hai diritto a 6.000 euro di credito di imposta, puoi usarne 2.000 euro all’anno.