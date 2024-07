Puma e ManCity a New York per il lancio della maglia Away (2024/25)

Puma e il Manchester City hanno svelato oggi il nuovo Third kit per la stagione 24/25. Rivelato ai tifosi ieri a New York, il classico kit burgundy con finiture in metallic gold rappresenta un movimento costante, dentro e fuori dal campo, incarnando lo spirito di un club in continua evoluzione.

La nave del crest del Manchester City, simbolo della ricca storia del club, è stata trasformata in una grafica tonale all-over che rappresenta il passato, il presente e il futuro di un club che non si ferma mai.

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma, ha dichiarato: “Il Third kit 24/25 è un tributo allo spirito duraturo del Manchester City. Il nostro obiettivo era quello di creare una maglia che catturasse l’essenza di un club sempre in movimento, sia dentro che fuori dal campo. Questo splendido kit incarna la grinta e l’ambizione che contraddistinguono il Manchester City e i suoi tifosi. Siamo orgogliosi di sostenere il cammino del City con un kit che unisce design innovativo e pratiche sostenibili”.

Il nuovo Third kit è stato lanciato durante il pre-season tour della prima squadra maschile del Manchester City negli Stati Uniti, in occasione di un emozionante evento “Block Party” tra la 49esima strada e la 5th Avenue di New York. In collaborazione con Puma Hoops, l’evento si è svolto su un campo costruito su misura, dove ospiti speciali come Jack Grealish, Pep Guardiola, Erling Haaland e Oscar Bobb si sono divertiti con uno spettacolo di schiacciate e altre attività con il due volte campione NBA di schiacciate Mac McClung e altri ospiti a sorpresa. Per celebrare la fusione delle culture, Puma e il Manchester City hanno anche creato maglie da basket personalizzate del Manchester City con i colori Home e Away, che sono state svelate durante l’evento.

Nuria Tarre, Chief Marketing and Fan Experience Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di svelare oggi il Third Kit 24/25 con il nostro partner PUMA. Poter lanciare in esclusiva il kit a New York, con l’attivazione del ‘Block Party’, al fianco del nostro manager Pep Guardiola e dei giocatori è estremamente emozionante per il Club e fa parte della nostra strategia continua di offrire esperienze autentiche del City alla nostra fanbase globale. Lavoriamo a stretto contatto con Puma per progettare kit che traggano ispirazione dai nostri tifosi e dalla nostra storia, integrando elementi chiave del nostro brand in modo moderno ed elegante. Ci auguriamo che i fan apprezzino la release di oggi”.

Il 27 luglio, il Manchester City affronterà l’AC Milan allo Yankee Stadium, ed entrambi i club investiranno nella community locale di New York durante il tour. In collaborazione con Puma, entrambi i club ospiteranno infatti una community football session al Sofive Meadowlands come parte dell’iniziativa “City and Milan for Change”. Il progetto mira a dare un contributo e a ispirare la prossima generazione di giovani calciatori nell’area di New York, sfruttando il potere unificante del calcio per elevare le comunità di tutto il mondo. In qualità di Official Partner del City e del Milan, Puma ha sostenuto il community event donando ai bambini partecipanti kit e calzature del Manchester City e del Milan.

Oltre alla sessione community, entrambi i club parteciperanno a un momento speciale per il cambiamento nell’ambito dell’incontro di pre-season di sabato.