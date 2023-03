Nuove direttive per le scommesse sportive online: regole e protocolli aggiornati

Tutti i giocatori appassionati di gioco d’azzardo e di betting online sono chiamati a rapporto per ricevere alcune importanti comunicazioni rispetto a questo settore di intrattenimento. Da qualche settimana, grazie alle nuove direttive del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze, ndr) sono state ufficializzate nuove regole che riguardano il gioco a distanza. L’obiettivo di queste normative è di intervenire per poter “svecchiare” il regolamento con l’inserimento di diverse novità. Quali sono?

Di seguito sono elencate le principali novità che è bene conoscere prima di lanciarsi alla conquista di una piattaforma di betting online.

Scommesse sportive online: che cosa aspettarsi nel 2023?

Cash out? Nuova puntata minima? Errori di quote? Dopo aver lasciato ampio spazio alle competizioni Mondiali, la Serie A è tornata nel vivo e con lei una serie di cambiamenti interessanti. Perché è vero che il calcio non è tutto, ma per i nuovi siti di NonAAMS è una pagina davvero importante per gli appassionati.

Con il ritorno alle gare, alle competizioni di ogni diverso sport e disciplina, è stato possibile considerare un importante giro di boa che può migliorare ulteriormente l’ambiente di gioco a distanza.

Gli equilibri sono già cambiati nelle ultime settimane con il protocollo implementato da tutti i bookmaker. Vediamo quali sono le principali novità:

Le betting del calcio permettono di scommettere sugli handicap asiatici (ovvero prevedere se una squadra può vincere con svantaggio assegnato);

Chance di aumentare le probabilità di vittoria sulle scommesse online;

Nuovo regolamento per gli errori di quota.

Sono tematiche molto importanti, ma l’attenzione è subito ricaduta sul discorso legato alle quote. Vediamo perché!

Tutte le novità sulle quote e sugli errori

Indubbiamente le scommesse sportive online hanno permesso ai giocatori di rendere molto più accessibile il gioco d’azzardo. Si può giocare ovunque, senza limiti di orario o dresscode: basta infatti un computer o un cellulare per poter subito piazzare una puntata sul match o evento del momento. Se da un lato i giocatori possono quindi provare a vincere di più, i bookmaker hanno dovuto tutelarsi con un nuovo regolamento sugli errori di quota.

Non tutti sanno che fino ad ora, gli errori palesi delle quote venivano sostenuti e potevano regolarmente accadere. A pagarne le spese per l’errore sono sempre stati i bookmaker, che erano obbligati a rispondere nel rispetto della regola del rischio d’impresa. Ora però le cose cambiano!

Il protocollo nuovo permette al banco di mandare a rimborso la giocata nel caso in cui l’errore sia evidente. Tale operazione rende così il mercato italiano simile a quello dei siti di betting stranieri famosi in tanti paesi.

Le altre novità degne di nota

Se parliamo di cambiamento non può mancare il riferimento al cash out, ovvero una funzionalità che permette a chiunque si trovi a fare una scommessa sportiva di poter fermare il gioco. Più precisamente si può uscire dalla bet prima del termine dell’incontro, quando si segue la partita in streaming, così da poter avere una vittoria certa con vincita potenziale di valore più basso. Ma così si evitano rischi di perdere il pronostico con un colpo di scena dell’ultimo minuto.

Inoltre, per qualsiasi scommessa sportiva legata anche ad altre discipline e non solo al calcio, è possibile cambiare la puntata di gioco e i massimali di vincita con i multipli. Il loro valore parte da un euro e sale fino a 50mila euro.

Conclusione

Queste novità che possono sembrare piccole in realtà avranno un peso importante per l’intero settore di scommessa. Da quel lontano 1998 sono cambiate davvero tantissime cose all’interno di questo settore di intrattenimento. E per ogni cambiamento introdotto, sono state sempre registrate importanti migliorie per i giocatori, e ovviamente anche per gli operatori.

Difficile prevedere che cosa accadrà nei prossimi anni, soprattutto se consideriamo la velocità con cui le cose cambiano nel settore del betting online. Ma indubbiamente questo settore è destinato a crescere ancora, tendendo la mano al grande pubblico di appassioanti.