Serena Williams investe nella startup OpenSponsorship

(di Emanuele de Laugier) – Serena Ventures, società d’investimento di proprietà della tennista Serena Williams (nella foto in primo piano), ha investito una somma a 7 cifre nella startup OpenSponsorship (OS), una nuova piattaforma di marketing sportivo che permette agli atleti di candidarsi direttamente alle aziende per collaborare con loro in determinate campagne pubblicitarie.

OS, fondata dall’imprenditore britannico Ishveen Jolly e con sede a New York, permette agli atleti di iscriversi gratuitamente mentre le aziende pagano una quota di abbonamento flessibile. Entro la fine del 2021, la startup ha facilitato più di 10.000 accordi con 400 marchi, tra cui Walmart, Foot Locker e Levi’s, raggiungendo i 5 milioni di dollari di ricavi. OpenSponsorship ha anche comunicato di avere oltre 12.000 atleti di 120 nazioni diverse iscritti alla sua piattaforma.

OS utilizzerà i finanziamenti per un’ampia gamma di strategie di crescita, ma ha aggiunto che vede il mercato del Regno Unito come un obiettivo fondamentale per l’espansione. Per questo motivo la startup ha assunto Charlie Turner, ex nuotatore britannico e co-fondatore Neat Nutrition (produttore di proteine vegetali), come nuovo capo della sezione della Gran Bretagna. Tuner aiuterà a guidare l’attività e ad attirare nuovi atleti e marchi sulla piattaforma.

Oltre a Serena Williams, pure David Blitzer, proprietario dei Philadelphia 76ers della National Basketball Association (NBA) e co-proprietario del Crystal Palace, club della Premier League inglese, ha finanziato OpenSponsorship.

Serena Ventures ha anche recentemente capitalizzato 111 milioni di dollari per investire in attività innovative come MasterClass, una piattaforma di apprendimento online, Daily Harvest, un marchio alimentare di origine vegetale, ed in Freeing Returns, un servizio di reso merci per i rivenditori.