Dazn annuncia la partnership con Pragmatic Group per sviluppare un nuovo prodotto di scommesse sportive

(di Emanuele de Laugier) – DAZN, piattaforma britannica over-the-top (OTT), ha annunciato una partnership strategica pluriennale con Pragmatic Group, società di gioco d’azzardo, per sviluppare un nuovo prodotto di scommesse sportive con il nome di DAZN Bet. La nuova attività di betting utilizzerà il nome ed il marchio di DAZN per attingere alla base di clienti del servizio OTT, tuttavia opererà in modo indipendente da esso. Pragmatic Group, invece, fornirà la piattaforma ed i contenuti, oltre ad essere responsabile dello sviluppo continuo dei prodotti.

L’azienda di streaming multimediale ha affermato che questa collaborazione risponderà a ciò che i suoi “clienti dicono di volere” ed alla tendenza verso le “scommesse in-play ricreative” per produrre un’esperienza di gioco integrata insieme alla sua offerta di sport dal vivo.

DAZN Bet dovrebbe lanciare la versione beta della sua piattaforma in concomitanza con l’inizio della prossima stagione calcistica europea (agosto 2022), anche se dipenderà dal tempo impiegato da Pragmatic Group per ottenere le licenze per operare nei vari Paesi.

Allo SportsPro OTT Summit del 2021, Peter Parmenter, vicepresidente dello sviluppo aziendale di DAZN, ha affermato che le scommesse sportive sarebbero potute diventare un flusso di entrate aggiuntive nell’ambito dei piani per creare un servizio all-in-one per i suoi abbonati. Durante quell’evento, Parmenter ha anche detto che il contenuto dell’abbonamento sportivo sarebbe rimasto il punto centrale della strategia aziendale della società di streaming multimediale.

Sull’accordo con Pragmatic Group, Shay Segev, amministratore delegato di DAZN che è arrivato all’azienda britannica dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nel gigante delle scommesse Entain, ha commentato: “La convergenza dei media sportivi e delle scommesse è il futuro. Questa storica partnership riunisce la principale società di media sportivi ed un partner tecnologico impegnato a sviluppare esperienze innovative per i fan. Questo sottolinea l’impegno di DAZN nel rivitalizzare l’esperienza di visione sportiva offrendo agli appassionati una gamma più ampia d’intrattenimento digitale”.