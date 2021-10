Sci: Satispay al fianco degli atleti azzurri

(di Giuseppe Berardi) – Al via nel weekend la 56° edizione della Coppa del Mondo di sci alpino con gli atleti italiani pronti a far vivere nuove emozioni nel Circo bianco. La stagione parte il 23 ottobre 2021 e si concluderà il 20 marzo 2022. Nel mezzo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Si tratta di una stagione ricca di eventi e che potrebbe riservare alle sciatrici e agli sciatori italiani tante gioie.

Al fianco di un gruppo di atleti del circo bianco ci sarà Satispay l’innovativo sistema di mobile payment che sta rivoluzionando le abitudini di pagamento degli italiani. La piattaforma di mobile payment, basata su un network alternativo alle carte di credito o debito, sarà sponsor di sei giovani sciatori italiani.

L’azienda italiana ha deciso di sponsorizzare Marta Bassino, Mattia Casse, Elena Curtoni, Filippo Della Vite, Sophie Mathiou e Alex Vinatzer.

Atleti di talento che condividono con Satispay l’entusiasmo delle nuove sfide in un percorso di crescita e innovazione che fa leva sull’impegno, sulle competenze e sulla capacità di guardare alle cose in modo smart.

Marta Bassino riparte dal gigante di Sölden, proprio dove iniziò la splendida stagione dello scorso anno. Infatti sulle nevi austriache che Marta ottenne la prima delle quattro vittorie stagionali. La sciatrice cuneese vuole riconfermarsi a grandi livelli, in particolare al vertice della specialità, conquistando nuovamente la coppa di specialità.

Anche se nell’anno delle Olimpiadi tutto è possibile. Nella passata stagione Bassino ha chiuso al sesto posto in classifica generale, riuscendo a d andare sul podio anche in discesa, super-g, combinata e parallelo, specialità nella quale poi ha vinto anche la medaglia d’oro agli ultimi Mondiali di Cortina.

Per Mattia Casse questa dovrà essere la stagione della ripartenza, dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso anno al piede sinistro in allenamento a Cervinia. Lo sciatore piemontese è rimasto fermo fino ai Mondiali di Cortina. Sarà una stagione che può dire tanto sul talento in termini d maturità per Casse.

Prima dell’infortunio, nel 2019/2020, l’ex iridato junior aveva concluso al 6° posto nella Coppa del Mondo di super-g.

Al cancelletto di partenza di Sölden ci sarà anche Elena Curtoni. La valtellinese di recente ha preferito le specialità veloci ma vuole crescere anche in gigante.

Tanta grinta e voglia di far bene per i giovani Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Sophie Mathiou. Classe 1999 il primo, 2001 e 2002 gli altri due. “È un vero piacere per noi poter sostenere queste sei giovani promesse italiane, con le quali si è già creata un’intesa speciale” ha dichiarato Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay.