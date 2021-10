IL BRAND TURCO DAMAT-TWEEN E’ IL NUOVO FASHION PARTNER DEL GENOA CFC 

(di Fabio Sesti) – Il Genoa CFC, da poco acquistato dal fondo americano 777 Partners, ha annunciato un importante accordo con Damat-Tween, di proprietà di Orka Holding. Il brand di Istanbul diventa il nuovo fashion partner del “Grifone” e fornirà le divise ufficiali a dirigenti, staff e giocatori rossoblu per le stagioni 2021/22 e 2022/23. Damat-Tween, che celebra quest’anno il 35° anniversario dalla fondazione, amplia così il proprio ventaglio di partnership nel mondo dello sport, essendo già fornitore delle Nazionali di calcio di Turchia e Sud Africa, della Federazione Arbitri Spagnola, delle società Galatasaray, Trabzonspor, Nk Istra 1961 e Deportivo Alaves e di alcuni team di basket quali Tofas Sport Club, Darussafaka Sk e Bilbao.

All’incontro a Genova tra l’amministratore delegato rossoblù Alessandro Zarbano e Süleyman Orakçıoğlu, amministratore delegato e fondatore di Orka Holding, sono intervenuti come testimonial i giocatori Caleb Ekuban, Johan Vasquez e Yayah Kallon. Il modello delle divise abbina un look formale e casual, e gli abiti sono realizzati con una rivoluzionaria nanotecnologia per garantire comfort, stile, versatilità e sostenibilità.