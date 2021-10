Scaligera Arredamenti per il 13° anno al fianco dell’Hellas Verona (Serie A)

Continua la collaborazione tra l’Hellas Verona e il brand Scaligera Arredamenti, il quale per il 13° anno sarà presente tra gli sponsor gialloblù.

«L’Hellas Verona ha un nuovo compagno di viaggio. In occasione di tutte le partite di Serie A, i gialloblù scenderanno in campo nel prepartita con Scaligera Arredamenti come back jersey sponsor sulle maglie che Veloso e compagni utilizzano per il riscaldamento. – si legge in una nota del club.

Scaligera Arredamenti è uno degli sponsor più longevi della storia recente del Verona. Nella scorsa stagione era sulla maglia dei gialloblù come back jersey sponsor delle gare casalinghe, e anche in questa non ha voluto far mancare il suo supporto.