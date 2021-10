Santa Margherita si conferma wine partner dei campioni d’Italia dell’Inter

Santa Margherita (distribuito come brand in 96 paesi) continua a “firmare” il vino dell’Inter dopo la “limited edition” lanciata sul mercato per lo scudetto vinto, nella scorsa stagione, dai nerazzurri.

“Siamo orgogliosi di scendere in campo al fianco dei Campioni d’Italia per questa nuova stagione, ha dichiarato” Beniamino Garofalo, amministratore delegato di Santa Margherita (il quartier generale è a Venezia).

“L’Inter rappresenta un pilastro del calcio a livello globale ¬come Santa Margherita è ¨uno degli ambasciatori del gusto e della way of life del nostro Belpaese. E se i nostri vini sono capaci di conquistare intere generazioni di winelover in Europa, Asia e oltreoceano, la maglia nerazzurra riesce ad accendere la passione e scaldare i cuori a tutte le latitudini”.

“Siamo molto contenti di accogliere ufficialmente Santa Margherita nella famiglia nerazzurra come Official Wine Partner”, chiosa Luca Danovaro, chief marketing officer di Fc Inter.”