RUGBY: PERONI ANCORA AL FIANCO DELLA FIR PER IL CAMPIONATO ITALIANO TOP 10

Il marchio di birra sarà ancora partner del Campionato Italiano di Rugby, che, quest’anno, cambia la sua denominazione diventando “Peroni Top 10″. Prosegue pertanto il rapporto che lega FIR (Federazione Italiana Rugby) e Peroni da, ormai, 15 anni. Si riparte, dopo la crisi sanitaria da Covid-19 che ha fermato tutto lo sport. Ancora una volta, Peroni svolgerà un ruolo di primo piano nel corso del Campionato Italiano di Rugby, nominando il “Man of the match” della partita e premiandolo al termine dell’incontro con un iconico boccale personalizzato, creato ad hoc per l’occasione.