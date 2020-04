Roma Capitale rinnova i rapporti con la Formula-E

(di Andrea Peddis) – Un nuovo accordo è stato firmato negli ultimi giorni tra il comune di Roma (Roma Capitale) e la Formula-E. La partnership iniziata nella quarta stagione del campionato mondiale (2017/18) verrà rinnovata sino al 2025. Il sindaco Virginia Raggi ha commentato: “Roma è ancora una volta un punto di riferimento per la Formula E, e questo non può portare altro che ulteriori investimenti e nuove possibilità economiche per la nostra città”. Dunque, un evento importante per la capitale italiana, che può sfruttare la visibilità data dal gran premio e l’evento cittadino come opportunità economica. “La nostra città è contenta di ospitare un evento colmo di idee sostenibili e tecnologie innovative” – ha continuato il sindaco.

La Formula-E possiede un buon seguito mediatico in Italia, da sempre paese amante dei motori e delle corse. Mediaset si occuperà ancora del broadcasting dei gran premi, mentre i costi organizzativi saranno tutti a carico della Formula-E. Il modello ibrido della serie automobilistica permette infatti la possibilità di cambiare il modello organizzativo a seconda delle città ospitanti. Per città e mercati di una certa valenza (come la metropoli di Roma), i costi verranno tenuti tutti a carico della Federazione automobilistica internazionale (FIA). Il prossimo gran premio era in programma per il 4 aprile (2o2o9 ed è stato ovviamente rinviato a causa della pandemia.