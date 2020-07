Righi (Lega Volley) commenta la bocciatura degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio

“Questo governo ha dimenticato totalmente l’alto livello dilettantistico, facendo solo interventi populisti e non strutturali. Avevamo avuto tantissime rassicurazioni dai capigruppo della maggioranza e dell’opposizione e dai membri della Commissione Bilancio, tutte promesse disattese e non mantenute…Siamo sconcertati e scossi per questa situazione rischiamo di perdere un terzo delle società sportive, non solo pallavolistiche, e speriamo che il governo riprenda coscienza di questo problema gravissimo. Anche perché, se le società chiudono, lo Stato perde un indotto clamoroso e ci sono ripercussioni anche sulla salute dei cittadini. Non è un problema di pagare i giocatori, ma di mantenere un sistema sportivo che in questo momento è stato completamente abbandonato. Si sta profilando la distribuzione di 2mila euro a società, ma anche questo non è un intervento strutturale“. Con queste parole Massimo Righi, presidente della Lega volley Serie A (maschile) ha commentato, su SkySport, la “bocciatura” della Commissione Bilancio della Camera, relativamente agli emendamenti (bipartisan) che proponevano il “credito d’imposta” per le sponsorizzazioni a favore di società sportive.