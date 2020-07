In arrivo il Decreto Luglio: fino a 40 milioni di euro per circa 20mila ASD. Intervento sostenuto dal ministro Spadafora

(di Massimo Lucchese) – E’ in arrivo un nuovo provvedimento del Governo, il cosiddetto “Decreto Luglio” (si stima un budget del valore di 15 miliardi di euro), dove verranno confermate e prorogate alcune misure già inserite nel “Cura Italia” e nel Dl Rilancio, prevedendone di nuove da attuare a settembre, durante la Fase 3.

Il nuovo testo del Decreto conterrà alcuni provvedimenti a sostegno del mondo dello Sport, come lo stanziamento di 30/40 milioni di euro per le società dilettantistiche (si parla di 15-20 mila realtà beneficiarie di questi interventi) e 5 milioni per le attrezzature paralimpiche, oltre all’estensione alle società sportive dell’Ecobonus per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili.

Con questa operazione il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora (nella foto in primo piano) ha fatto una scelta “politica” netta, confermando la sua sensibilità per il mondo delle piccole realtà sportive dilettantistiche. Arriveranno infatti circa 2mila euro per singola ASD. Un’operazione che, ai ben informati, era chiara da tempo e che, di fatto, ha mandato in soffitta altre interventi alternativi/supplementari.

Restano fuori, da questo “perimetro“, infatti le realtà collegate ai principali “sport di squadra”, che puntavano all’approvazione di una proposta collegata al tema del “credito d’imposta” (curata per molti mesi da una task force di PWC Tls per conto del Comitato 4.0, di cui la Lega Pro si era fatta promotrice).