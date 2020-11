Ricoh nuovo silver sponsor dell’Atalanta B.C. per la stagione 2020/2021

Atalanta B.C. e Ricoh Italia hanno annunciato l’accordo di partnership: Ricoh sarà “Silver Sponsor” della squadra lombarda per la stagione 2020-2021.

Sede italiana della multinazionale giapponese presente in oltre 200 Paesi, Ricoh Italia si pone come un partner tecnologico a 360° proponendo soluzioni e servizi che abilitano l’innovazione e la trasformazione digitale. Grazie all’esperienza trentennale e ad un’offerta tecnologica completa, Ricoh Italia è in grado di soddisfare le esigenze delle aziende, anche quelle emerse con la pandemia, aiutandole a gestire ambienti di lavoro “ibridi” in cui i dipendenti lavorano in parte da casa e in parte in ufficio. L’innovazione proposta da Ricoh include, tra l’altro, dispositivi per la stampa e la collaborazione come lavagne interattive e videoconferenza, infrastrutture IT che garantiscono la continuità del business, soluzioni per la digitalizzazione e l’automazione dei processi e sistemi basati sul cloud grazie ai quali è possibile lavorare dovunque ci si trovi.

Davide Oriani, CEO di Ricoh Italia, commenta: “La partnership con Atalanta rispecchia i cardini della nostra strategia che condivide con lo sport alcuni valori fondamentali, come lavoro di squadra, passione, impegno e capacità di innovarsi. Siamo molto orgogliosi di questa sinergia che ci permette di mettere in evidenza le peculiarità e gli aspetti positivi che ci caratterizzano e con i quali ci rivolgiamo al mercato e ai nostri clienti”.

Luca Percassi, AD Atalanta, dichiara: “Un vero piacere annoverare Ricoh, brand tra i più importanti nel suo settore a livello internazionale, tra i nostri sponsor. Il gruppo ed il gioco di squadra, la passione e l’unità di intenti, il volersi costantemente rinnovare e migliorare sono valori che ci accomunano a Ricoh e sono alla base di partnership importanti come questa”.

Ricoh si affianca ad altri 14 marchi all’interno del format “Silver Sponsor”: ADarchdesign, Befed, ItalianOptic, Vivaticket, Boost, Selini Group, Mediaemme, Mobilmondo, Valtellina Spa, Isocell, Despe, Formaggi Zanetti, CBR ed Effetti Tecnoimpianti.