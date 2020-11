Sky Sport celebra Diego Armando Maradona con “AD10S Diego”

Sky Sport ricorda Diego Armando Maradona a poche ore dalla sua scomparsa con una programmazione dedicata alla leggenda del calcio mondiale. In onda su Sky Sport Serie A le migliori produzioni originali Sky che raccontano momenti di vita indelebili del mito argentino attraverso le voci degli storyteller di Sky Sport. Imperdibili gli appuntamenti con #SkyBuffaRacconta e i racconti di Giorgio Porrà per rivivere le tappe che hanno segnato la storia di Maradona e del calcio e che resteranno per sempre impresse nella memoria collettiva. E in diretta su Sky Sport 24 e Sky TG24 per tutta la giornata, ospiti, interviste, ricordi e collegamenti dall’Argentina per raccontare e commemorare la vita dell’indicabile numero 10.

Tutti gli speciali dedicati a Maradona, a rotazione sul canale Sky Sport Serie A, sono disponibili anche nella sezione on demand di Sky Sport e in particolare su Sky Q alla voce “AD10S DIEGO”. Di seguito l’elenco completo:

Federico Buffa racconta Maradona – Un diez de cuero blanco : la storia di Diego Armando Maradona dai primi passi a Buenos Aires al legame indissolubile con Napoli.

: la storia di Diego Armando Maradona dai primi passi a Buenos Aires al legame indissolubile con Napoli. #SkyBuffaPresenta – Maradona di Kusturica (anche su “Sky Arte” oggi alle 16.30): la vita di Diego Armando Maradona raccontata dal regista Emir Kusturica. Un viaggio che ripercorre le tappe più significative del campione argentino, dall’infanzia ad oggi, mostrando da vicino il suo lato umano.

History Remix – Maradona vs Platini : quando in campo c’erano i due re, Napoli e Juventus lottavano per la corona.

: quando in campo c’erano i due re, Napoli e Juventus lottavano per la corona. Federico Buffa Racconta – Storie Mondiali Diegooooooo! (Messico 1986) : il Mondiale di Diego, dove Maradona segna il gol più bello della storia del calcio e trascina l’Argentina alla conquista del titolo.

: il Mondiale di Diego, dove Maradona segna il gol più bello della storia del calcio e trascina l’Argentina alla conquista del titolo. L’Uomo della Domenica – Napoli Campione : Giorgio Porrà, a trent’anni dall’impresa, racconta il primo scudetto del Napoli di Maradona, tra momenti e personaggi decisivi, con appassionanti spunti letterari e cinematografici.

: Giorgio Porrà, a trent’anni dall’impresa, racconta il primo scudetto del Napoli di Maradona, tra momenti e personaggi decisivi, con appassionanti spunti letterari e cinematografici. Buffa e Morales – Storie di Football : a trent’anni dal gol più bello della storia del calcio, segnato da Maradona, Buffa intervista V. Hugo Morales, storico giornalista uruguaiano, telecronista dell’Argentina al Mondiale ’86.

: a trent’anni dal gol più bello della storia del calcio, segnato da Maradona, Buffa intervista V. Hugo Morales, storico giornalista uruguaiano, telecronista dell’Argentina al Mondiale ’86. L’Uomo della Domenica – Maradona 60: Giorgio Porrà racconta il Maradona sessantenne, il genio fragile e fuori categoria nell’enormità delle imprese, nel fragore delle cadute.

E su National Geographic (Sky, 403) da non perdere Maradona: le verità nascoste, in onda stasera alle 22.55 (anche venerdì 27 novembre alle 21.55, sabato 28 alle 14.25 e domenica 29 alle 20.55), un viaggio tra le pieghe più controverse del Diez che racconta l’animo più oscuro di Maradona.