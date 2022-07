Richiamo al passato nelle nuove maglie del Levante UD (Segunda Division)

Dopo l’annuncio del rinnovo della partnership, che ha raggiunto e superato i 10 anni, tra Levante UD e Macron , il club valenciano e il brand italiano hanno svelato i nuovi kit gara che ‘Los Granotes’ indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. Tradizione, ma anche innovazione nello stile e nei tessuti utilizzati, insieme ad un richiamo al glorioso passato e all’amore per i colori e la città che il club rappresenta. La nuova ‘Home’ nello stile del design richiama una maglia storica del Levante (club di Segunda Division), quella della prima promozione del club nella Liga negli anni ’60. Il collo è a V in maglieria e la maglia è con le tradizionali bande verticali azul-grana (blu navy-granata). All’interno delle righe navy sono presenti, ai lati esterni, due righe più sottili in un navy più chiaro tono su tono. Il backneck è personalizzato con i colori sociali e il nome e lo stemma del club. Sul bordo del colletto, sia interno che esterno, è presente un rivestimento in tessuto con i colori azul-grana. Sul fondo maglia c’è un tape interno che riporta la scritta LEVANTE UNION DEPORTIVA, EN 1909 NAIX EL CLUB QUE PORTE AL COR (Levante Union Deportiva, nel 1909 nasce il club che porto nel cuore). Sul petto, in oro, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lo stemma del Levante UD. I pantaloncini sono blu navy con coulisse granata, i calzettoni blu navy hanno centralmente due bande orizzontali granata e sul bordo superiore una fine riga dorata. Il bianco e il nero caratterizzano la versione ‘Away’ con il collo a polo bordato di nero e chiusura a tre bottoni. La maglia è a righe verticali bianche e nere con all’interno delle righe nere un motivo sfumato con effetto 3D. Il tessuto frontale della maglia ‘da trasferta” è jaquardato all over e in questa occasione Macron ha utilizzato un nuovo tessuto, chiamato “windlock“, pensato per migliorare la traspirabilità e la leggerezza del capo. Backneck, tape sul retrocollo e nel fondo maglia riportano gli stessi dettagli della versione ‘Home’. I pantaloncini sono bianchi con bande neri laterali, i calzettoni bianchi hanno due bande nere orizzontali, una al centro e una sul bordo superiore.