Il co-presidente Lewis nel Consiglio Direttivo di Lega Pro

Il co-presidente Robert Lewis (nella foto in primo piano) entra a far parte del Consiglio Direttivo di Lega Pro. L’organo “ha deliberato all’unanimità – si legge nella nota – la sostituzione del consigliere decaduto Fabio Massimo Conti, attraverso la surroga per cooptazione di Robert Lewis, a consigliere del direttivo per il valore della persona e per la mission della società, in linea con la volontà della Serie C di puntare sulla crescita dei vivai. Il Cesena Calcio ha un settore giovanile di eccellenza, che ha portato la Primavera, l’Under 17 e l’Under 15 a trionfare nei rispettivi campionati nazionali”.

“Si tratta del primo ingresso di una proprietà straniera nel Consiglio Direttivo – ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – che segna l’apertura alla cultura imprenditoriale americana che porterà ad un confronto con un mondo dinamico e innovativo. Sarà un arricchimento per tutto il calcio italiano e segnerà un lavoro di qualità ancora superiore per la Lega Pro”