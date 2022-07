Teleperformance diventa Official eSports Naming Sponsor del Benfica 

(di Antonio Spina) – Teleperformance, una delle più grandi aziende al mondo che fornisce soluzioni omnicanale per i clienti, è diventata “Official eSports Naming Sponsor” del Benfica SL (Primeira Liga portoghese), che ora prenderà il nome di Benfica Teleperformance.

Il team eSports del Benfica nasce dalla combinazione di diverse motivazioni: la voglia di vincere, alimentata dal DNA vincente del club; la connessione a target diversi, in particolare i giovani; la continua strategia di internazionalizzazione e riconoscimento del marchio da parte di un ecosistema digitale in cui si muovono brand in costante crescita; la strategia di digitalizzazione del marchio in corso. Il progetto di SL Benfica è ben delineato ; espandere la gamma di giochi in cui gareggia per avvicinare al proprio marchio un pubblico diverso.

Le ambizioni del club lusitano coincidono con l’intenzione di trionfare in tutte le competizioni sia in campo nazionale, dove la squadra gareggerà nelle competizioni Liga Portugal e FPF, sia in quello internazionale, in cui parteciperà agli eventi ufficiali che daranno accesso al Campionato del Mondo di specialità, e per questo, Teleperformance ha messo a disposizione del Benfica, dei suoi atleti professionisti e degli allenatori un Gaming Center dotato di attrezzature e tecnologie, tra le più moderne e migliori al mondo per assicurare le migliori condizioni nelle gare ufficiali, così come durante gli allenamenti.

Augusto Martínez Reyes, CEO di Teleperformance Portugal, ha dichiarato : “abbiamo sviluppato questo progetto Arena Gaming e stavamo cercando il partner giusto per entrare in questo progetto con noi e portarlo a un livello superiore. Il Benfica è uno dei più grandi club in Europa e nel mondo, ha un’enorme quantità di fan non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo – gran parte dei nostri dipendenti sono fan del Benfica e hanno una passione per i giochi – e siamo felici ed entusiasti di intraprendere questa partnership con un club che rappresenta gli stessi principi e ambizioni di Teleperformance. ci porterà. “