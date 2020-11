RAKUTEN ESTENDE LA PROPRIA SPONSORIZZAZIONE DEL BARCELLONA FC

(di Daniele Caroleo) – Il Barcelona Futbol Club e Rakuten, colosso giapponese dell’e-commerce con quartier generale a Tokyo, hanno esteso la propria collaborazione fino al giugno del 2022.

I due partner hanno deciso di optare per la clausola del contratto sottoscritto nel 2017 (per un valore pari a 55 milioni di euro, oltre a premi), la quale prevedeva che, al termine dei quattro anni di sponsorizzazione prevista, l’accordo in essere si sarebbe potuto estendere per un’ulteriore stagione. In questo modo Rakuten continuerà ad essere il “Main Global Partner” ed il “Global Innovation and Entertainment Partner” del club catalano per tutta la stagione 2021/2022. Il Barcellona non ha fornito i dettagli finanziari dell’accordo, ma ha comunque specificato di aver previsto “un’ottimizzazione degli asset pianificati al fine di potersi adattare alla nuova realtà post-pandemica”. L’accordo iniziale con Rakuten era stato sottoscritto sulla base di 55milioni di euro annuali e l’attuale estensione arriva in momento finanziario piuttosto difficile per il club blaugrana, che ha risentito fortemente dell’impatto economico causato dalla pandemia da Covid-19. Secondo le testate spagnole il nuovo prolungamento dell’accordo potrebbe essere inferiore al valore del precedente contratto.

Recentemente, inoltre, Josep Maria Bartomeu ha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Barcellona FC, dopo 7 anni alla guida dei catalani, a seguito delle oltre 16mila firme raccolte contro di lui e che avevano indotto il voto per la mozione di censura nei suoi confronti. L’attuale presidente del comitato direttivo, Carles Tusquets, ha recentemente reso noto, infine, che “per pareggiare il bilancio del club, abbiamo stimato uno sforzo di circa 300milioni di euro”.