Un miliardo per le infrastrutture nei territori Olimpici. Ivo Ferriani eletto Presidente dell’Associazione delle Federazioni degli sport olimpici invernali.

Sicurezza e grande spettacolo, anche senza pubblico, nelle gare italiane della Coppa del Mondo di sci alpino.



(di Claudia Giordani) – Opere pubbliche e interventi per la mobilità da realizzare in vista delle Olimpiadi MilanoCortina 2026 sono stati confermati con la firma da parte della Ministra Paola De Micheli, del decreto che le finanzia con 1 miliardo di euro. Soprattutto viabilità, ammodernamenti e adeguamenti in ottica della massima sostenibilità. Realizzazioni, in larga parte già programmate o richieste dagli Enti locali, che saranno utili anzitutto ai cittadini delle Regioni e delle Province interessate, che potranno agevolare grandemente l’accessibilità e i collegamenti necessari allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. “La sfida di Milano Cortina”, ha sottolineato Vincenzo Novari, AD della Fondazione MilanoCortina2026, Comitato organizzatore dei Giochi invernali italiani, “dimostra di essere già un’efficace leva di sviluppo economico, capace di concretizzare opere che i cittadini attendevano da lungo tempo”.

60enne piemontese, Presidente della Federazione Internazionale di bob e skeleton dal 2010, membro CIO dal 2016 e esecutivo dal 2018, Ivo Ferriani è stato eletto alla presidenza della AIOWF, l’Associazione che riunisce le sette Federazioni internazionali degli sport olimpici invernali, IBU (Biathlon), IBSF (Bob e Skeleton), WCF (Curling), IIHF (Hockey su ghiaccio), ISU (Pattinaggio su ghiaccio, FIS (Sci e Snowboard), FIL (Slittino). Succede a Gianfranco Kasper, attualmente presidente Fis, Federazione Internazionale Sci, in carica dal 2014. Un ulteriore riconoscimento ad una carriera sportiva di grande spessore che rende onore a tutto lo sport italiano.

Non ci sarà il pubblico alle gare italiane della Coppa del Mondo di sci alpino, ma lo spettacolo non mancherà. Questa la promessa degli organizzatori concentrati a prevedere piani per la massima tutela degli atleti e per la massima resa televisiva degli eventi. Come ha sottolineato anche il Presidente della Fisi Flavio Roda. “Tutti gli organizzatori italiani stanno impegnandosi al massimo per garantire sicurezza e spettacolo al massimo livello”. Dopo le tappe di novembre slittate di qualche settimana e quelle francesi di inizio mese, la Coppa arriva in Italia il 18 e il 19 dicembre in Valgardena per poi passare in Alta Badia il 20/21, a Madonna di Campiglio il 22 e a Bormio il 28/29. Sul fronte snowboard, come ulteriore segno di fiducia, confermato l’avvio della Coppa il 12 dicembre a Cortina, pur se a porte chiuse.