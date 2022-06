Racines Turismo official partner dell’F.C. Südtirol per tre anni

(di Antonio Spina) – L’F.C.Südtirol, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver raggiunto nell’epoca del girone unico la sua prima storica promozione in Serie B, ha sottoscritto, insieme a Racines Turismo, un importante partnership, della durata triennale a partire dal prossimo 1° luglio.

La Cooperativa Racines Turismo, è una società di promozione turistica di Racines, Ridanna e Val di Giovo, ricomprendente tre aree dai panorami naturali suggestivi, rappresentata dal presidente Norbert Haller e dal managing director Thomas Gschliesser. L’intesa con il club biancorosso prevede lo svolgimento del ritiro estivo della prima squadra altoatesina, ma anche una serie di attività di co-marketing nell’arco dell’intera stagione agonistica. L’FC Südtirol e i suoi calciatori saranno testimonial della suggestiva area turistica e promotori dei principali valori e principi che ispirano il concetto di turismo della zona. Racines Turismo, diventando a tutti gli effetti official partner dell’FC Südtirol, usufruirà di una serie di iniziative pubblicitarie: dalle inserzioni sul magazine mensile FCS News alla presenza pubblicitaria presso il centro sportivo FCS Center.

“Sono molto orgoglioso della partnership con Racines Turismo – ha sottolineato Dietmar Pfeifer, amministratore delegato biancorosso – che rafforza ed estende ulteriormente il nostro rapporto di partnership con la splendida località, in cui oltre due lustri siamo accolti non come ospiti, ma come amici. Rivolgo in tal senso un ringraziamento a tutte le persone della zona che si prodigano per rendere speciale la nostra preparazione estiva, in modo particolare ad Andi Kruselburger e alla sua splendida famiglia che ci accoglie con entusiasmo presso l’Hotel Schneeberg Family Resort & Spa, la splendida struttura di famiglia che è la nostra specialissima casa estiva”.

La collaborazione con l’FC Südtirol – ha dichiarato Norbert Haller, presidente di Racines Turismo – ci riempie di gioia. Siamo sicuri di poter promuovere la nostra splendida area turistica in tutte le sue molteplici specificità attraverso questo accordo di cooperazione. La partnership con una società prestigiosa come l’FC Südtirol, simpatica e benvoluta, costituisce un valore promozionale importantissimo per Racines”.

Ridanna sarà la sede del ritiro dell’FC Südtirol per l’11° anno consecutivo. Dal 10 al 22 luglio, l’FCS preparerà lo storico debutto nella serie cadetta, con le sessioni di training che si svolgeranno nella zona sportiva di Stanghe. La preparazione pre-season in altura della squadra del neo allenatore Lamberto Zauli al posto di Ivan Javorcic, avrà come quartier generale l’Hotel Schneeberg Family Resort & Spa della famiglia Kruselburger, in località Masseria.