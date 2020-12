Qatar 2022: scelta la data di inaugurazione per lo stadio di Al Rayyan

(di Marco D’Avenia) – Il 2 dicembre scorso la FIFA ha annunciato sul suo sito ufficiale la data d’inaugurazione per lo stadio di Al Rayyan, municipalità situata nella periferia ovest di Doha. Lo stadio, costruito al posto del vecchio “Ahmed Bin Ali“, verrà inaugurato il 18 dicembre, giornata di festa nazionale per il Qatar, e sarà la nuova sede dell’omonima società calcistica Al Rayyan Sports Club al termine dei mondiali di Qatar 2022.

Il definitivo via libera è arrivato dal “Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC)”, il Comitato organizzatore. Nel comunicato ufficiale della FIFA si leggono le varie caratteristiche nel nuovo impianto, all’insegna della sostenibilità e della tradizione. Come anticipato, lo stadio di “Al Rayyan” sorge sulle fondamenta della vecchia struttura, i cui materiali sono stati recuperati dalla demolizione e utilizzati per la nuova costruzione.

L’impianto, il quarto inaugurato finora, si presenterà al pubblico con una luminosa facciata esterna che rappresenta alcuni dei valori del Qatar, come “l’importanza della famiglia, la bellezza del deserto, la flora e la fauna autoctone e il commercio locale e internazionale”. La posizione dello stadio è strategica, in quanto adiacente al “Mall of Qatar” (centro commerciale) e a pochi passi dalla stazione metropolitana Al Riffa. Mentre la capienza (40.000) posti, al termine dei mondiali verrà ridotta con lo smantellamento del settore superiore, i cui materiali verranno venduti in patria e all’estero.

Lo stadio ha ricevuto alcuni certificati “GSAS” (Global Sustainability Assessment System), come il Design & Build Certification (4 stelle), il Management Certification (Classe A*) e il Seasonal Energy Efficiency Ratio. Hassan Al Thawadi, Segretario generale dell’SC, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che i preparativi per la Coppa del Mondo siano sulla buona strada: abbiamo completato il 90% dei progetti infrastrutturali. Non vediamo l’ora di svelare altri stadi il prossimo anno“.