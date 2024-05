Passione da record per il tennis agli Internazionali BNL d’Italia 2024

Superato ieri i il record di biglietti venduti per un’intera edizione degli Internazionali di tennis BNL d’Italia: quasi 305 mila al momento. 28.952 i tagliandi per la sola sessione diurna di ieri.

All’11 maggio, sono stati staccati 304.675 biglietti per l’edizione 2024 del torneo. E’ già stato superato così il primato assoluto di biglietti venduti per un’intera edizione del torneo stabilito l’anno scorso, con 298.537 tagliandi staccati. E questo nonostante quest’anno c’è una sessione in meno rispetto al 2023.

Stabilito anche il nuovo record per una singola giornata di gare. Alle 17 dell’11 maggio, infatti, sono stati venduti 36.671 biglietti complessivi considerando le due sessioni: 7.719 per la serale, ancora in vendita, e 28.952 per la diurna. Anche solo per una singola sessione diurna, è stato battuto il precedente record del torneo di 26.670 biglietti stabilito lo scorso 15 maggio 2023.