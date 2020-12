La Feralpisalò presenta il progetto “Leoncino in Crescita” a favore del territorio

L'immagine del progetto della Feralpisalò in ambito no-profit "Leoncino in Crescita"

Al via l’iniziativa “Leoncino in Crescita” targato Feralpisalò (squadra di Serie C). Il progetto ha una forte connotazione sociale: per ogni maglia saranno infatti devoluti 2 euro a “Mami Voice”, il charity partner dei “Leoni del Garda”.

IL PROGETTO

Nel giorno più importante della vita di una famiglia, la nascita di un figlio, “Poliambulanza” dona una magic box con all’interno diversi prodotti legati ai primi mesi di vita.

Feralpisalò aggiungerà valore e unicità regalando una maglietta dei Leoni del Garda, un baby vessillo su cui compariranno i loghi dei partner che hanno deciso di supportare il progetto. La prima maglia tecnica per le prime fatiche del nuovo arrivato.

Un veicolo di comunicazione che crea un primissimo approccio positivo, gioioso e duraturo (la maglia viene conservata dai genitori per sempre, come importante ricordo di un momento davvero speciale).

Pannolini, jersey home e voce di mamma. “Fondazione Poliambulanza” opera da sempre con particolare attenzione al benessere del paziente e della sua famiglia. In quest’ottica è nato il kit neomamme: un omaggio che l’ospedale distribuisce a tutte le pazienti del nostro percorso nascita per i primi giorni di vita del bambino, dopo la dimissione dal reparto.

La nascita di un bambino è sempre un momento di grande gioia, ma anche di confusione e fatica; con questo piccolo gesto intendiamo dare un sostegno alla famiglia attraverso gli opuscoli informativi che orientano i neo genitori nelle pratiche di accudimento di un neonato e regalare la nostra mascotte, il pelouche Bibi, che accompagnerà la famiglia dalla culla del neonato.

Grazie ai Leoni del Garda abbiamo potuto rinnovare questo progetto per i prossimi tre anni e produrre i kit per le famiglie che decideranno di far nascere i loro bambini da noi, sesto punto nascite in Lombardia con circa 2.800 parti all’anno”, la nota ufficiale della Fondazione.

È un progetto, però, ad ampio raggio quello che i Leoni del Garda hanno pensato per i neo genitori. Oltre a Brescia, anche le pediatrie di Desenzano e Gavardo sono state dotate di due dispositivi ‘Mami Voice’ che permettono ai bambini nati prematuri di ascoltare la voce della mamma anche se non è accanto a loro. Una vera e propria terapia per i piccoli nati pretermine, che, più degli altri, subiscono il dramma del distacco dalla madre.

Tramite i dispositivi ‘Mami Voice’, invece, è possibile far giungere ai neonati il suono e le vibrazioni della voce materna all’interno della termoculla senza introdurre apparecchiature, senza intralciare il lavoro del personale medico e infermieristico e senza la creazione di campi elettrici o elettromagnetici che risulterebbero dannosi.

COME FUNZIONA

La mamma registra la propria voce comodamente a casa, con uno smarthphone o un tablet tramite l’app dedicata. Viene poi scaricato su una chiavetta usb e, tramite il dispositivo Mami Voice applicato all’incubatrice, vengono diffusi il suono e le vibrazioni della voce all’interno del nuovo ambiente di vita del piccolo.

– TERRITORIALITÀ: con la collaborazione fra i due brand (Feralpisalò e Poliambulanza) si garantisce una capillarità ed una diffusione importante all’interno delle famiglie di una delle province più vaste, attive ed importanti d’Italia. Quasi tremila nati nel solo 2019.

– CROSSMEDIALITÀ: strategia di marketing crossmediale al fine di consolidare Feralpisalò, Poliambulanza, Gruppo Feralpi in associazione con importanti e affidabili brand internazionali che hanno sede sul nostro territorio.

– RICADUTA SOCIALE: questo progetto avrà un importante risvolto sociale: 2 euro per ogni maglia consegnata a sostegno di una importantissima iniziativa collegata alla Terapia Intensiva Neonatale. I bambini prematuri che nascono al Poliambulanza potranno ascoltare la voce della mamma grazie ad una nuova apparecchiatura denominata MAMI VOiCE che, composta da elettrodi vibranti, consente di trasmettere all’interno della termoculla la voce dei familiari proprio per tranquillizzare e rassicurare il piccolo. In terapia intensiva i genitori non possono assistere 24 ore il proprio figlio. Ecco perché questa apparecchiatura è ritenuta innovativa e di grande visione perché permette ai genitori di stare virtualmente accanto al neonato.

Alessandro Triboldi, Direttore generale Fondazione Poliambulanza:

“Ringraziamo Feralpisalò per questa importante donazione a Fondazione Poliambulanza. Crediamo pienamente nell’alto valore sociale del progetto. In Fondazione Poliambulanza non ci limitiamo a curare i pazienti ma ci prendiamo cura di loro nella loro totalità, ponendo attenzione anche ad aspetti che potrebbero apparire non primari ma che invece concorrono a migliorare la qualità della vita. La tecnologia MAMI VOICE, riuscendo a trasmettere la voce o il battito del cuore della mamma o altro suono familiare all’interno della termoculla, aiuta a ridurre quel distacco traumatico che i bambini prematuri si trovano ad affrontare e a ricreare un ambiente rassicurante. Ogni innovazione tecnologica per noi deve essere a vantaggio della vita e del benessere della persona”.

Giuseppe Pasini, Presidente Feralpisalò:

“Ringrazio Poliambulanza e Mami Voice per aver condiviso con noi valori importanti. Come azienda che opera in ambito sportivo il mio club vuole offrire una restituzione al territorio di iniziative che diano un grande contributo a tutti i potatori d’interesse. Oggi ufficializziamo questo progetto e la data non è casuale: vogliamo che la magia di Santa Lucia accompagni tutti e trasmetta quella forza e quella voglia di ripartire che i bresciani hanno sempre dimostrato anche nei momenti più bui di questo 2020. La maglia del bambino è un prodotto dal Dna bresciano e l’aver creato un circuito virtuoso tra calcio, aziende locali e charity è un orgoglio”.

Alfredo Bigogno, Presidente Mami VOiCE:

“È già passato un anno da quando, tramite Poliambulanza, ho conosciuto da vicino Feralpisalò ed il suo Staff con il quale si è instaurata una concreta collaborazione che, nell’arco di poche settimane dal primo incontro, ha dato concretezza al progetto MAMI VOiCE nella Terapia Intensiva Neonatale di Poliambulanza. Con poche parole, pochi incontri, nello stile imprenditoriale bresciano, nonostante le difficoltà del momento siamo riusciti ad allargare la visione, trovare punti comuni per impostare anche nuovi e diversificati progetti finalizzati al benessere dell’uomo.

Con un’iniziativa lungimirante, una visione di gioco di squadra siamo al secondo Sistema operativo in Poliambulanza che permetterà di attivare anche una ricerca scientifica con due tesi di laurea. Non solo: anche un terzo Sistema operativo si è aggiunto all’Ospedale St. Joseph di Gerusalemme.

Con l’ingresso di Feralpisalò nel team MAMI VOiCE, si è aggiunto un altro campione di solidarietà che ha dato ulteriore forza, una formazione con altri imprenditori Bresciani che da anni sostengono il Progetto”.

PARTNER CHE HANNO ABBRACCIATO IL PROGETTO

– AMBROSI SPA

– CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA

– COMUNE DI BRESCIA

– COOPERTATIVA AGRICOLA SAN FELICE DEL BENACO

– FONDAZIONE POLIAMBULANZA

– FERALPI GROUP

– FONTE TAVINA

– GAUSS MAGNETI

– UNICOM