Kickboxing: Roma ospiterà il Mondiale ISKA tra Mattia Faraoni e il romeno Danut Hurduc

(di Alfredo Mastropasqua) – “Oktagon Tsunami” torna nella Capitale e lo fa in occasione della sua storica 27ima edizione, sotto l’egida dello CSEN (ente di promozione sportiva) e in collaborazione con Fight1 di Carlo Di Blasi, sabato 29 giugno al PalaTiziano (totalmente ristrutturato dopo gli interventi dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale).

Lo show internazionale di Oktagon è la punta di diamante della scena fighting italiana. Per l’occasione il match più atteso è il Mondiale ISKA (International Sport Kickboxing Association) che vedrà il detentore della cintura (nella categoria fino a 95kg – equivalente ai pesi “massimi”), il kickboxer romano Mattia Faraoni (nella foto in primo piano a sinistra), affrontare il campione romeno Danut Hurduc. Il 33enne atleta originario di Bârlad (località del distretto di Vaslui) si presenta a Roma con un invidiabile score record: 52 match disputati (con ben 46 vittorie all’attivo). Sarà il main event di una card (si parte dalle ore 17:30) composta da 16 sfide tutte di alto livello (3 titoli mondiali ISKA, incluso Faraoni-Hurduc, e 13 incontri di livello internazionale nelle diverse categorie di peso). Il torneo capitolino vede il patrocinio dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale e di Regione Lazio. A livello sponsorizzativo confermano la loro presenza Tsunami Nutrition (title sponsor dell’evento), RTL 102.5, Leone Sport 1947, Wide e Clappit.com (per l’area ticketing).

“La scelta di Danut Hurduc come sfidante al titolo è nuovamente originata da una precisa indicazione di Mattia – dichiara il promoter milanese Carlo Di Blasi – ricordiamo che questa è una difesa volontaria, cioè non obbligata dalla ISKA, in quanto Mattia combatte con regolarità e quindi ha diritto a scegliere gli avversari. Ma dopo la vittoria su Bogdan Stoica (altro forte campione romeno, nda) e il giapponese K-Jee (a Campione d’Italia) ci stava, nella sua città, un match per certi versi meno rischioso…La richiesta di Faraoni, invece, è stata esplicita e in tutt’altra direzione: ovvero datemi uno sfidante con un palmares che sia all’altezza dei migliori che ho sfidato, perché a Roma, davanti al mio pubblico, voglio offrire un grande spettacolo. Ecco, quindi, che arriva a Roma ad Oktagon Tsunami un fighter che in Romania, per tradizione la patria dei pesi massimi, è considerato da molti addetti ai lavori “scomodo”. Danut ha uno score in carriera da “pro” di tutto rispetto, inoltre nel suo paese natale è considerato una vera star emergente (con ben 80mila follower su Facebook), ma soprattutto con un gran seguito live in occasione delle gare dove sceglie di combattere“.