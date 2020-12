AiCS A MALAGO’: NOI CORRETTI SULLE ATTIVITA’ AGONISTICHE, BASTA OMBRE SUGLI EPS

presidente di AiCS Bruno Molea (nella foto in primo piano) scrive una lettera pubblica al presidente del Coni Giovanni Malagò circa il riconoscimento degli eventi di interesse nazionale per i cui atleti agonisti sono ad oggi consentiti gli allenamenti. “Basta accuse agli enti di promozione sportiva: AiCS fin dall’inizio della pandemia ha tenuto un comportamento corretto nello svolgimento delle attività sportive concesse. Sulle attività agonistiche, sono altri i furbi”. Ildiscrive una lettera pubblica alcirca il riconoscimento degli eventi di interesse nazionale per i cui atleti agonisti sono ad oggi consentiti gli allenamenti.

“Nell’intento di far proseguire a ogni costo le attività sportive nonostante i divieti imposti dagli ultimi Dpcm, nelle ultime settimane abbiamo assistito a veri giochi di prestigio, con gare provinciali spacciate per nazionali e molto altro – prosegue Molea -. AiCS ha sempre tenuto un atteggiamento di stretta osservanza delle regole, e spesso laddove i Dpcm lasciavano qualche vuoto di interpretazione, ha suggerito ai propri affiliati e ai propri atleti di fermarsi, per la sicurezza di tutti, a cominciare dai nostri giovanissimi. Rispedisco ai mittenti le accuse di certe Federazioni che da settimane gettano ombre sull’operato degli enti di promozione sportiva e chiedo piuttosto al Coni di controllare nel dettaglio le attività di tutti i calendari proposti, il suo ruolo super partes di rappresentanza di tutto lo sport, di vertice e di base, nella ferma volontà di autorizzare solo le competizioni di reale interesse nazionale. Ne va della salute del Paese ma anche del nostro operato e di chi si affida a noi per continuare a fare sport in sicurezza”.