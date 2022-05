Puma lancia la maglia pre-match 93:20 ManCity e le scarpe da calcio ultra per celebrare il 10° anniversario del famoso gol di Sergio Agüero

Puma e il Manchester City hanno presentato una maglia pre-match “93:20” in edizione limitata e le scarpe da calcio 93:20 ULTRA in edizione speciale per celebrare il 10° anniversario del leggendario gol di Sergio Agüero che farà per sempre parte della storia del Manchester City.

La maglia pre-match presenta una base bianca con righe azzurre e dettagli blu navy e oro. L’iconico gol del 93:20 è immortalato all’interno delle righe utilizzando un filmato storico del gol di Sergio Agüero che ha permesso al Manchester City di conquistare il titolo di campione.

Ogni immagine racconta la storia del famoso gol, incorporata nel tessuto della maglia. Solo 2012 maglie in edizione limitata saranno rilasciate per indicare l’anno in cui è stato segnato il gol, con un numero unico posizionato sul fondo e la stampa 93:20 sul collo. La maglia pre-match ha debuttato in campo prima della partita di campionato in casa del Manchester City contro il Newcastle United domenica 8 maggio.

Puma ha reso omaggio all’iconico gol anche con le scarpe da calcio Ultra in edizione speciale, progettate con la stessa palette di colori delle scarpe da calcio originali Puma v1.11 che Sergio Agüero indossava quando ha segnato quel famoso gol. Sono state create solo 120 paia di scarpe in edizione limitata Nrgy Blue e Green Glare in omaggio al gol.

La tomaia della scarpa 93:20 integra la frase “Manchester City are still alive here“, con una grafica personalizzata 93:20 sulla parte esterna. Il plantare presenta anche la famosa esclamazione “Agüeroooooooo!” del gol che vivrà per sempre.

La 93:20 ULTRA 1.4 è composta dalla tecnologia ultraleggera MATRYXEVO che combina filati tecnici di carbonio e filati trasparenti Mono per creare un devastante materiale dalle prestazioni high-tech. La tomaia è collegata a uno SPEEDCAGE interno per un supporto leggero e presenta una suola unica PEBA SpeedUnit infusa con il DNA delle spike da running di PUMA.

“Questo è un grande onore per me. Ho condiviso molti anni incredibili al Manchester City, ma il gol del 93:20 è stato speciale. L’atmosfera nello stadio, la rimonta, il titolo, non ho mai vissuto nulla di simile. Spero di aver reso orgogliosi i Cityzens”, ha detto Sergio Agüero. “Sono stato ambassador PUMA per oltre 10 anni e vedere oggi questa maglia speciale e la scarpa è un gesto bellissimo che mi rievoca tante emozioni di quel giorno speciale”.

La maglia pre-match 93:20 del Manchester City sarà disponibile, a partire dal 13 maggio, nei PUMA Store, online al sito PUMA.com, nel City Store all’Etihad Stadium, online al sito mancity.com/shop e presso selezionati retailer. La 93:20 ULTRA sarà disponibile, sempre dal 13 maggio, in esclusiva presso l’Etihad Stadium Store e online al sito mancity.com/shop.