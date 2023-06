Puma e Lega Serie A presentano il pallone “Orbita” 2023/24

Puma e Lega Serie A hanno presentato ufficialmente il Puma Orbita Serie A, il pallone ufficiale 2023/24 per la Serie A Tim, Coppa Italia Frecciarossa, EA Sports SuperCup e competizioni Primavera 1 Tim.

Per presentare il nuovo pallone Orbita Serie A, la casa tedesca ha realizzato la campagna “Play It Like” che ha come protagonisti due campioni Puma: Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. La nuova campagna è pensata per chi davvero sogna in grande e vuole diventare l’icona del futuro seguendo le orme dei propri idoli.

Il nuovo pallone da gioco per la Serie A è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, proprio come il calcio, unisce persone di diverso status sociale e provenienza, accomunate dalla passione per la propria squadra.

Il pallone Puma Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche innovative che si traducono in una configurazione di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.