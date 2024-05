Red Bull acquisisce il 51% del team tedesco Bora-Hansgrohe. E’ il debutto nel ciclismo pro

“La Red Bull intende ampliare il proprio coinvolgimento nel ciclismo su strada e punta a una partnership con BORA – hansgrohe – si legge nella nota del team -. Diventando partner della società operativa del team manager Ralph Denk, la Red Bull si impegna a integrare il portafoglio del team di sponsor principali a lungo termine esistenti, che rimarranno a lungo termine. La progettata joint venture è stata notificata all’autorità antitrust competente. Chiediamo la vostra comprensione e non commenteremo ulteriormente la prevista joint venture, poiché non desideriamo anticipare la revisione in corso da parte dell’autorità antitrust austriaca”.