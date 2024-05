Adidas svela la nuova maglia dell’Arsenal per la stagione 2024/25. Torna il “Cannone” simbolo del club

Adidas e l’Arsenal hanno presentato il nuovo home kit per la stagione sportiva 2024/25, con l’iconico Cannone simbolo del club al centro di un look che celebra il ricco patrimonio dei Gunners.

I colori tradizionali del club, il rosso e il bianco, con un’aggiunta di colore navy, si combinano per creare un design moderno, che vede il Cannone fuori dallo stemma del kit home per la prima volta dalla stagione 1989/90. In passato presente sulla maglia da trasferta e sulla terza maglia dell’Arsenal, il Cannone rappresenta un simbolo della storia dell’Arsenal, di cui è sinonimo fin dalla fondazione del club.

Il design minimalista è caratterizzato da una base rossa e bianca. L’uso di un tessuto strutturato unico in tutto il capo crea una sensazione di consistenza e aggiunge un tocco intrigante al design quando lo si osserva da vicino. La maglia è impreziosita dall’uso di dettagli blu navy sulle tre strisce adidas e sui pannelli laterali, che creano una connessione perfetta tra maglia e pantaloncini. Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta sul campo dall’Arsenal Women quando affronterà il Brighton nell’ultima partita della stagione WSL, sabato 18 maggio.

Nella stagione 24/25 l’iconico simbolo del Cannone sarà presente sia in casa che in trasferta che nella terza maglia per una sola stagione, creando un’estetica fresca e orientata al futuro, che fungerà da bussola del club e guiderà le squadre nella ricerca del progresso.