Per il 125° anniversario della FIGC maglia celebrativa a marchio Adidas

adidas festeggia il 125° anniversario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) creando un kit celebrativo per la Nazionale in occasione delle Finali della UEFA Nations League 2023, in programma nei Paesi Bassi.

La divisa, ispirata da quella indossata dalla Nazionale al suo esordio nel 1910 (Italia–Francia 6-2 all’Arena Civica di Milano), è caratterizzata da un look retro, che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle maglie storiche originali, ed è realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici di oggi.

La maglia è in colore bianco con dettagli in oro ed è impreziosita sul petto dallo scudetto delle Nazionali italiane di calcio per l’occasione affiancato da una corona d’alloro dorata e il dettaglio del 125° anniversario della FIGC (1898–2023); sull’altro lato, anche il logo adidas è dorato. La divisa presenta un girocollo bianco, da cui partono le tradizionali tre strisce di adidas, che scorrono sulle spalle. Grazie alla tecnica “Flatnik” e al suo intreccio, che reinterpreta il gusto classico in chiave ultramoderna, viene esaltato il ricamo delle maniche corte. Sul fianco destro, è stata inserita, come ulteriore prezioso elemento, un’etichetta che ricorda l’anniversario. Anche i pantaloncini sono bianchi con dettagli dorati: le tre strisce scendono lungo i fianchi mentre sulla coscia destra è applicato lo scudetto delle Nazionali nella sua versione celebrativa per il 125° anniversario della FIGC. I calzettoni sono invece neri con ricami d’oro: la scritta Italia sul fronte, il logo adidas sul retro e le tre strisce riportate sotto il ginocchio.

Per rendere omaggio ai 125 anni della FIGC, costituitasi il 26 marzo 1898, adidas ha scelto di celebrare l’anniversario con questo kit riservato alla Nazionale A, collegando la fondazione della FIGC all’esordio della Nazionale ed esaltandone la bellezza senza tempo della maglia.