Maglia Real Madrid-Adidas (2023/24) nel segno della tradizione.

adidas ha presentato oggi la nuova maglia Home del Real Madrid per la stagione 2023/24, celebrando la tonalità minimalista e l’estetica semplice che ha legato tifosi e giocatori negli ultimi 121 anni della storia del club. La maglia total white è diventata sinonimo di Madridista con un colore e un approccio al design che evocano all’istante un senso di connessione con i tifosi del Real Madrid in tutto il mondo. Semplice, la maglia home è punteggiata solo da un colletto rigido con taglio a “V” oro e nero, completato da una striscia nera che corre verticalmente lungo il lato.

In un aggiornamento mai visto prima, per questa stagione la divisa home 23-24 del Real Madrid presenta sul colletto l’iconico slogan del club “¡Hala Madrid!” – un grido di battaglia comunemente cantato dai madridisti che fanno il tifo per la loro squadra del cuore dagli spalti.

“Questa stagione abbiamo dato alla curva del Real Madrid – uno dei club più eleganti del mondo dentro e fuori dal campo – una maglia lussuosa nella sua semplicità. Ogni elemento e aspetto del design è stato pensato ad hoc per creare un rapporto visivo d’impatto tra il tifoso e il giocatore”. Sam Handy, Vice President Design, adidas Football, ha spiegato: “Le tonalità del bianco che hanno accompagnato le divise del Real Madrid fin dalla sua nascita sono un potente stimolo emotivo per chi condivide l’amore per la squadra, e quest’ultima release ne è una vera e propria celebrazione”.

La maglia home sarà indossata per la prima volta in campo durante il torneo pre-stagionale negli Stati Uniti. È disponibile per l’acquisto da oggi negli store del Real Madrid, in punti vendita adidas selezionati e online su adidas Real Madrid.