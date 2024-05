Dettagli “territoriali” per la nuova maglia del Manchester City

Puma e il Manchester City (club di Premier League) hanno svelato il nuovissimo home kit per la stagione 24/25. Progettato con la città di Manchester nel suo tessuto, il kit sky-blue presenta il codice numerico 0161 nelle finiture, un riferimento alle radici mancuniane del club.

Lo 0161 di Manchester è più di un prefisso telefonico. Lo si vede scritto sui lampioni, stampato sulle magliette e persino tatuato sulle persone. È il senso di ciò che significa essere mancuniani: un senso di localizzazione, indipendentemente da dove ci si trovi nel mondo. Questa stagione, lo 0161 può essere visto intessuto nelle accattivanti rifiniture dell’Home kit 24/25 e il mondo è invitato a indossarlo, sperimentarlo e sentirlo. Da East Manchester a Istanbul, dal Northern Quarter alla Norvegia, da Moss Side all’altro capo del mondo.

Serena Gosling, Director of Integrated Fan Experience and Retail & Licensing del Manchester City, ha dichiarato: “Ogni anno i nostri kit ci offrono l’opportunità di entrare in contatto con i nostri tifosi a Manchester, nel Regno Unito e nel mondo, poiché le maglie e le collezioni sono un segno sempre più popolare di fandom. Incorporando la scritta ‘0161’ nell’Home kit di quest’anno – che risuona così fortemente con la città di Manchester – siamo in grado di mettere in contatto i tifosi di tutto il mondo con il club e la nostra città in un modo diverso”. Per celebrare il lancio del nuovo Home kit del Manchester City e la creatività e la cultura di Manchester, il nuovo video di lancio ha visto la partecipazione del rapper mancuniano Mikey Taylor (Tays), che ha scritto ed eseguito la colonna sonora del film di lancio dell’home kit MCR 0161.

Parlando del suo coinvolgimento nel lancio, Tays ha dichiarato: “Come tifoso del City, è un sogno che si avvera scrivere e interpretare un brano per il lancio del nuovo Home kit del Manchester City 24/25, che celebra lo 0161 e ciò che significa essere mancuniani. Mi piace il modo in cui è stato inserito nel design della maglia: è cool, ma riflette ancora ciò che significa essere del City. Spero che i tifosi di tutto il mondo si leghino alla pista e non vedo l’ora di vedere la squadra sfilare con questo kit”.

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Questo kit incarna esattamente ciò che significa essere mancuniani e tifosi del Manchester City. Questa è la nostra sesta maglia Home con il Manchester City e siamo orgogliosi di mostrare cosa significa essere mancuniani attraverso il design della maglia. Che si tratti di un tifoso di Manchester o di un tifoso in tutto il mondo, tutti condividono lo stesso amore e lo stesso affetto per questa squadra, e noi vogliamo celebrarlo”. Mueller ha continuato: “Per la prima volta, dall’inizio della stagione 24/25, le nostre maglie club replica sono realizzate con l’iniziativa RE:FIBRE, che vedrà la partecipazione di 35 club e più di tre milioni di capi realizzati con RE:FIBRE, creando un modo più circolare e sostenibile di produrre maglie da calcio”.

Pensata per i fans, la maglia replica abbina lo stesso look match-worn alla tecnologia Dry-CELL per la massima traspirabilità, progettata per mantenere asciutti e comodi i tifosi sugli spalti, anche nei matchdays più tesi. Ideale sia per il giorno della partita che per l’uso quotidiano, la maglia Replica è realizzata con l’innovativa tecnologia di riciclo RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di scarti tessili riciclati; la maglia è tanto un fashion statement quanto un simbolo di performance di alto livello.

Inoltre, i gamers di tutto il mondo potranno vedere il nuovo kit del Manchester City nel popolarissimo gioco Fortnite e nei suoi Creator Worlds costruiti dai giocatori. In una campagna unica nel suo genere, PUMA e il Manchester City hanno identificato alcuni dei giochi più popolari della piattaforma e stanno integrando nelle loro lobby experience di presentazione del kit personalizzate e a tempo limitato.