Betano firmerà la massima serie del calcio argentino (la Liga Professional de Futbol)

Betano è il nuovo main sponsor della Liga Professional de Futbol (LPF). L’operatore, di proprietà di Kaizen Gaming, ha raggiunto un accordo con la Federcalcio argentina (AFA) per dare il nome al massimo campionato di calcio, che verrà ribattezzato “Torneo Betano“. L’accordo segue quello raggiunto ad aprile con il campionato brasiliano e rafforza la presenza della società di scommesse greca in Sud America. La partnership – si legge su SBC News – prevede anche strategie di marketing e comunicazione congiunte, come premi in omaggio per i tifosi e lotterie per vincere biglietti o divise delle proprie squadre preferite.

“La nostra nuova partnership con l’AFA rafforza la nostra crescente dedizione alla comunità calcistica argentina, offrendo ai suoi fan appassionati un intrattenimento senza eguali attraverso esperienze di gioco sicure e responsabili. Auguriamo un ottimo inizio al Torneo Betano questa domenica” ha dichiarato Julio Iglesias, Direttore Commerciale di Kaizen Gaming. Anche Claudio Tapia, Presidente dell’AFA, ha commentato l’accordo: “Ringraziamo Betano per la fiducia riposta nella nostra capacità di realizzare esperienze di valore e con professionalità porteremo avanti un ambizioso piano di brand. Diamo il benvenuto a Betano come Naming Sponsor della Professional Football League”. (fonte: Agipronews)