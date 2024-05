Abodi (Sport e Giovani) e Giorgetti (MEF) intervengono per il tax credit (sponsorizzazioni)

I Ministri per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno incontrato oggi, i presidenti della Lega Pro di calcio, della Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2 e B maschile, Maiorana, della Lega Basket Femminile, Protani, della Lega Pallavolo Serie A di pallavolo maschile, Righi, e della Lega Pallavolo Serie A femminile, Fabris, il presidente della Lega Basket Serie A maschile, Gandini per un confronto sul credito d’imposta per le sponsorizzazioni, a beneficio delle società che hanno un fatturato inferiore ai 15 milioni di euro.

Il Ministro per lo sport e i Giovani, di concerto con il MEF, ha destinato un primo stanziamento di 7 milioni di euro per la misura a partire dalla prossima stagione sportiva, indicando che le sponsorizzazioni da parte delle aziende partner, beneficiarie del credito d’imposta, siano destinate allo sviluppo dei settori giovanili e delle infrastrutture sportive degli stessi club.