Presentate le nuove maglie Home e Away della S.P.A.L. (stagione 2023/24)

La tradizione del rigato verticale bianco e azzurro per la nuova ‘Home’, il ‘total black’ con una grafica geometrica con effetto optical per la ‘Away’. Queste le nuove maglie presentate dalla S.P.A.L. e che il club ferrarese indosserà nel corso della prossima stagione agonistica (in Serie C).

La nuova ‘Home’ ha il collo a V bianco e il backneck al suo interno è personalizzato con i colori sociali e la scritta SPAL 1907, accanto al logo Macron La maglia si presenta con il tradizionale fine rigato verticale bianco e azzurro nella parte anteriore centrale e sul fondo maglia posteriore. Le maniche sono azzurre con bordo bianco e dettagli tricolori. Sul fondo maglia è presente un tape interno personalizzato con la denominazione completa ed estesa della squadra ferrarese SOCIETÀ POLISPORTIVA ARS ET LABOR intervallata dal logo della S.P.A.L. Nel retrocollo esterno in blu scuro è ricamata la scritta S.P.A.L. FERRARA all’interno di una lunetta delimitata da due bande verticali, una verde e una rossa. Sul petto a destra e in nero il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club. I pantaloncini bianchi hanno le coulisse e le bande laterali azzurre, i calzettoni bianchi hanno il bordo superiore azzurro.

La versione ‘Away’ è ‘total black’ con collo a V con bordo bianco e dettagli azzurri, stesso abbinamento cromatico presente sui bordi manica. A caratterizzare tutta la parte anteriore e le maniche è la grafica embossata all over costituita da figure geometriche dinamiche che creano un effetto optical e tridimensionale. Il backneck è personalizzato come nella versione casalinga e anche in questo caso è presente il tape personalizzato con la scritta SOCIETÀ POLISPORTIVA ARS ET LABOR e S.P.A.L. FERRARA ricamata in bianco nel retrocollo esterno. Sul petto il Macron Hero e lo stemma del club ferrarese direttamente ricamato sulla maglia. Completano il kit da trasferta i pantaloncini neri con coulisse azzurre e i calzettoni neri con bordo superiore azzurro, come è azzurro il triangolo rovesciato presente sul polpaccio sotto al quale appare in verticale l’acronimo SPAL.