Christian Vieri ambassador della Lega Serie A al 21° Salone internazionale Djazagro

Con 115 aziende, di cui 52 presenti nella “collettiva” organizzata da Agenzia ICE con UCIMA (Confindustria), l’Italia ha partecipato con la delegazione estera più numerosa al 21° Salone Internazionale Djazagro, la fiera dedicata ai settori della lavorazione, conservazione ed imballaggio dei prodotti alimentari.

Nel corso della manifestazione Christian Vieri (ex nazionale azzurro e top player di diversi club di calcio tricolori), in qualità di Ambassador della Lega Serie A per la promozione del #madeinItaly, ha visitato il padiglione italiano e partecipato presso l’Ambasciata d’Italia ad Algeri ad un incontro con la comunità del mondo economico e istituzionale italo-algerino.

Il nostro Paese è il 1° fornitore dell’Algeria di macchine e apparecchi per il confezionamento e il packaging: nel 2023 il valore complessivo delle esportazioni ha raggiunto i 26 milioni € e una quota di mercato del 53%. Siamo leader in Algeria anche per quanto riguarda l’export delle macchine e apparecchi per la fabbricazione industriale di paste alimentari: lo scorso anno registrati 12 milioni di euro e una quota di mercato del 37% (Dati Trade Data Monitor).