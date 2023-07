Angelaccio presenta la nuova stagione della Emma Villas Siena (A2)

Il responsabile marketing e commerciale di Emma Villas Siena (nel 2023/24 in A2) Vittorio Angelaccio (nella foto in primo piano) intervistato di recente da Legavolley.it (portale ufficiale della Lega pallavolo tricolore) ha ricordato il lavoro impostato dal club biancoblu in vista della prossima stagione sportiva. Un lavoro improntato sull’attenzione alla prima squadra, con una stretta correlazione con gli sponsor che supportano il progetto sportivo e sociale del club, ma anche rivolto al settore giovanile e all’ambizioso progetto dell’Academy. L’idea è quella di lavorare con i giovani talenti del volley per provare a lanciare giocatori del futuro.

Afferma Vittorio Angelaccio: “C’è un input molto forte e preciso da parte della società relativamente all’andare a lavorare sui giovani e sull’Academy, il tutto con un’ottica sul lungo periodo. Il progetto è ambizioso, vogliamo su questi temi essere al passo di quelle che sono le migliori realtà del Paese. Abbiamo abbassato l’età media della nostra squadra privilegiando anche le nuove leve pure del territorio senese e toscano. L’obiettivo è che il progetto Next Gen nel giro di 3-5 anni possa dare frutti sperati e fornire una base molto importante per il nostro club. Ciò ci avvicina anche a varie realtà sportive locali che vogliono condividere con noi un percorso di mutuo scambio”.

Ancora Angelaccio: “Noi ringraziamo tutti i partner che sono sempre vicini a noi, che ci supportano da anni e che continueranno a farlo anche nella prossima stagione di Serie A2. Vogliamo creare un nuovo entusiasmo e una nuova progettualità. Per il club è stato molto importante essere a Bologna in occasione del volley mercato, un momento nel quale sono state effettuate le trattative di mercato e anche iniziative e corsi di aggiornamento su varie tematiche, dall’organizzazione delle segreterie alle normative in vigore nel settore, fino al vincolo sportivo, alla riforma dello sport e alle evoluzioni in atto. È stato dunque un appuntamento importante anche da un punto di vista della comunicazione, del marketing, del fan engagement e di tanti aspetti rilevanti per il club. Il volley mercato è un frangente che dà la possibilità di confrontarsi con altre realtà”.

Infine: “Si sono chiusi i giorni di mercato – afferma il direttore commerciale toscano, – questo è il momento nel quale si ridisegnano e nascono le nuove maglie per la prossima stagione sportiva, si fanno vari posizionamenti, si prendono tante decisioni in vista della prossima stagione. Andremo avanti con entusiasmo”.