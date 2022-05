PepsiCo si lega al brand Eintracht Frankfurt (Bundesliga1)

(di Nicola Mandaglio) – Da luglio 2022 PepsiCo e il suo partner di vendita Radeberger Gruppe saranno il nuovo partner premium dell’Eintracht Frankfurt, squadra tedesca, militante in Bundesliga (attualmente al 12° posto in classifica) e finalista della UEFA Europa League 2022.

L’accordo avrà una durata minima di 5 anni (2022-2027) e sarà la più grande sponsorizzazione nazionale per PepsiCo Germania nel settore sportivo da quando la società ha iniziato. L’accordo include i marchi Pepsi MAX, Pepsi, 7UP, Mirinda, Schwip Schwap, Lipton, Lay’s e Doritos.

Il marchio Pepsi MAX sarà al centro di tutte le campagne di branding e pubblicità legate al club tradizionale. Inoltre, i marchi Pepsi MAX, Pepsi, 7UP, Mirinda, Schwip Schwap, Lipton, Lay’s e Doritos saranno disponibili per la vendita e il servizio al Deutsche Bank Park.

La partnership strategica include la consegna esclusiva e i diritti di vendita di bibite, tè freddo e snack in tutti gli eventi al Deutsche Bank Park, e sarà estesa anche allo Stadion am Brentanobad, al ProfiCamp e al Riederwaldstadion. Grazie alla conversione in un bar premix e all’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura del chiosco, gli appassionati di calcio potranno aspettarsi tempi di attesa più brevi e godersi così prodotti di alta qualità e il calcio della loro squadra.

PepsiCo vanta collaborazioni di lunga data e profonde nel settore sportivo di tutto il mondo. In qualità di partner della UEFA Champions League e delle competizioni femminili UEFA, la seconda azienda mondiale di bevande e alimenti sottolinea la sua affinità con il calcio e la sua posizione esemplare in materia di diversità.